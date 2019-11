Mielenosoittajien uhka pakotti Postin siirtämään rekrytointitapahtuman pois Helsingin keskustasta – Huonon julkisuuden takia Postilla on pulaa jouluapulaisista

"Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla on tarjolla osa-aikaista työtä keskimäärin 3,5 tuntia yössä aamuyöllä kello 1–6 välillä. Tuntipalkka on 8,98 euroa ja yölisä 80 senttiä tunnilta." Jep jep.. nyt olisi hienoa jos suuren postilaitoksen johtajat mukaanluettuna johtokunta hallitus tai mitä siellä lienee (joita on pilvin pimein) luopuisivat hieman omista palkoistaan/palkkioistaan. Jos Postin johto ei ole kilpailussa kuljetuksista pystynyt parempaan niin he eivät ansaitse kuin saman palkan jakelijoiden kanssa.