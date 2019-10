Metsitystuki voi tulla Suomessa käyttöön jo 2021 – pääkohteina ehkä turvetuotantoalueet ja peltoheitot

Tilanne on hyvin erikoinen. Suomi on maailman maista 10. metisittynein, edellä lähinnä pieniä saarivaltioita. Teollisuusmaista Suomi on kaikkein metsittynein. mutta jotenkin metsät saadaan laskettua Suomelle ongelmaksi. Loput Suomesta onkin sitten suurelta osin jo muutenkin hiilidioksidia nielevää suota.

Metsittäminen on helppoa alueilla, joissa metsät on tuhottu viime vuosisadalla. Eli pahimmat ympäristön tuhoajat hyötyvät laskelmista ja suomalaiset vihreät piirit hurraavat sivussa.