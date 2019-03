Matkailuyrittäjät peräävät hyviä liikenneyhteyksiä: "Jos autoilusta tehdään yhä kalliimpaa, mitä suomalaiset tekevät? He lentävät ulkomaille"

Matkailu- ja ravintola-alalla on monta tuttua toivetta myös tulevalle maan hallitukselle.

Kotimaan matkailun suosion kasvu olisi oiva tapa kohentaa kansantaloutta, uskoo Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Matkustustase on positiivinen, jos maassa käyneiden ulkomaisten matkailijoiden tuomat tulot ovat suuremmat kuin maan asukkaiden kulutus ulkomaanmatkoilla. Nyt menot ovat isommat kuin tulot.

Suomen matkustustaseen alijäämä on kasvanut 1,1 miljardia euroa vuoden 2013 jälkeen.

– Jos suomalaiset käyttäisivät saman summan matkailuun Suomessa, valtio saisi noin 300 miljoonaa euroa enemmän verotuloja, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi valistaa.

MaRan mukaan huonokuntoinen tiestö on Suomen matkailulle huono asia.

– Suomen matkailu elää liikenteestä. On tärkeää, että meillä on hyvät lentoyhteydet, kun Suomi on saari. Mutta kotimaan matkailussa auton käyttö on erittäin tärkeää.

Lappi laskee, että kokonaisuutena suomalaisten vapaa-ajanmatkoista 90 prosenttia tehdään autoilla.

Seuraavalla vaalikaudella hänen mukaansa ratkaistaan, tehdäänkö autolla ajamisesta yhä kalliimpaa.

– Jos autoilusta tehdään yhä kalliimpaa, mitä suomalaiset tekevät? He lentävät ulkomaille. Voidaan kysyä, kumpi on järkevämpää: kotimaassa autolla ajaminen vai se, että lähdetään yhä enemmän lentämään yhä kauemmas.



Anniskelun arvonlisävero halutaan alas

Anniskelun arvonlisäveroa on MaRan mukaan alennettava 14 prosenttiin.

Anniskelun osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on vähentynyt vuosia ja on nykyisin vain 11 prosenttia.

– Anniskelun verotus Suomessa on EU-maiden kireintä, se on tosiasia, Lappi sanoo.

Ja kun anniskeltu alkoholi on kallista, se houkuttaa suomalaisia juomaan kotona ja reissuille Bal-tian maihin.

– Kun Viro korotti alkoholiveroja, nyt he ovat todella huolissaan siitä, että suomalaiset eivät matkusta Viroon vaan menevät Latviaan. Eivätkä suomalaiset mene Latviaan-kaan muuten kuin rajan taakse, siinä on isoja alkoholimyymälöitä. Saa nähdä laskeeko Viro uudestaan veroja, että Suomesta tuleva matkailu pääsisi uudestaan kasvamaan, Lappi pohtii.

MaRaa kismittää myös viihderisteilyille osoitettu tuki. Suomen valtio tukee 13:a Suomen lipun alla olevaa matkustaja-alusta noin 250 miljoonalla eurolla vuosittain.

MaRan mukaan matkustaja-alusten tuilla on valtava merkitys.

– Jos maissa toimivat matkailu- ja ravintola-alan yritykset saisivat samansuuruisien tuen, niille syntyisi 370–420 miljoonaa euroa lisätuloa, jonka työllisyysvaikutus olisi 2 400–2 700 henkilötyövuotta.

Vaikka moni asia pitäisi MaRan näkökulmasta saada paremmalle tolalle, kulunut hallituskausi toi mukanaan myös hyvää.

– Tällä vaalikaudella alkoholilaissa purettiin hyvin sääntelyä ja valvonta muuttui samaan aikaan. Kun meillä yhden lakimiehen koko työpanos meni siihen, että jäsenyritysten puolesta painittiin ympäri Suomen alkoholitarkastajien kanssa, 1.3.2018 jälkeen ei ole ollut yhtään riitaa, ei ensimmäistäkään. Siinä on ollut hämmästyttävä muutos, Lappi sanoo.