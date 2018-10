Marva Media Oy liittyi Lännen Mediaan – "yhteistyössä on voimaa" – mukana nyt 12 sanomalehteä

Raumalaista Länsi-Suomi-sanomalehteä kustantava Marva Media Oy liittyi tänään Lännen Median yhteistoimitukseen. Liittymisen myötä Lännen Mediaan kuuluu nyt 12 sanomalehteä.

Lännen Median yhteistoimitus tuottaa uutisia sekä taustoittavia juttuja valtakunnan politiikasta, taloudesta ja muista isoista koko Suomen puheenaiheista sekä ulkomaiden tapahtumista.

Yhteistoimituksessa sanomalehdet ovat yhdistäneet voimiaan tuottaakseen kaikille tarvittavaa journalismia. Taustalla vaikuttaa myös mediakentän murros, joka on pakottanut lehtitalot etsimään säästöjä ja tehostamaan tuotantoa muun muassa yhteistyön kautta.

Marva Median mediajohtaja Reima Numminen korostaakin, että "yhteistyössä on voimaa".

– Emme vielä neljä vuotta sitten lähteneet mukaan Lännen Mediaan. Tämä meni pidemmän prosessin kautta. Markkinat muuttuvat koko ajan. Sisältö paranee Lännen Median myötä ja hitsaudumme luontevasti yhteen länsirannikolla monien muiden Lännen Median lehtien kanssa, Numminen kertoo.

Paikallinen sisältö on maakunta- ja paikallislehtien lukijoille erityisen tärkeätä, mutta Numminen korostaa myös valtakunnallisen näkökulman olevan lukijoille merkityksellistä.

– Ehdottomasti myös valtakunnallinen sisältö on tärkeätä. Lännen Median sisältö on ollut seurannassa ja se on laadukasta ja moniulotteista. Edellytämme Lännen Median kehittyvän jatkossakin.

Lännen Media on jo tähän asti tavoittanut yli miljoona painetun lehden lukijaa halki Suomen. Osakaslehtien digijulkaisuja lukee noin kaksi miljoonaa suomalaista.

Lännen Mediassa ovat ennestään mukana Turun Sanomat, Aamulehti, Kaleva, Lapin Kansa, Pohjalainen, Ilkka, Keskipohjanmaa, Satakunnan Kansa, Kainuun Sanomat, Hämeen Sanomat ja Forssan lehti.