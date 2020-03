Maatalousministeri kannustaa lomautettuja suomalaisia puutarhatöihin: "Työtä on nyt tarjolla"

Ansiosidonnaisella köllötellään 3300 brutto kuukaudessa, mukava ois tehdä töitä välillä mutta ei kannata odotellaan se 400pv.

Missä on töitä? Miten se vaikuttaa päivärahaan? Tähän nyt jokin poikkeus että voi tehdä sen noin tonnin päälle menettämättä päivärahaa. Tonni on hyvin yleinen päiväraha työttömillä. Tämä suomen systeemi on niin pirun mätä ja monimutkainen tukiviidakkoineen, karensseineen ja suojaosineen että en ihmettele yhtään miksi työllisyysaste on matala. Olisiko tuo kuolemaksi jos työttömien ostovoima nousisi vaikka huomattavasti joksikin aikaa. Tehdään nyt jotain radikaaleja toimenpiteitä.