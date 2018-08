Liiran arvo päätti syöksynsä, Erdoğan kävi taistoon yhdysvaltalaista elektroniikkaa vastaan

Tiistai oli pörsseissä nousuvireinen synkän maanantain jälkeen

Turkin liiran arvo tasaantui tiistaina hieman edellispäivän vapaapudotuksen jälkeen. Turkin keskuspankin puuttuminen liiran alamäkeen maanantaina rauhoitti analyytikoiden mukaan valuuttamarkkinoita, vaikka keskuspankin toimia pidetään edelleen riittämättöminä.

Tiistai-iltana yhdellä dollarilla sai noin 6,5 liiraa, eurolla taas 7,4 liiraa. Liiran arvo on siis noussut eilisen ennätysalhaisista lukemista, mutta tänä vuonna sen arvo on sukeltanut jopa yli 40 prosenttia.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on kuvaillut liiran laskua ulkovaltojen hyökkäykseksi. Hän ilmoitti tiistaina, että Turkki alkaa boikotoida yhdysvaltalaista elektroniikkaa.

– Laitamme boikottiin yhdysvaltalaiset tuotteet. Jos heillä on iPhone, niin toisella puolella on myös Samsung. Meillä on myös oma Venus Vestel, hän sanoi viitaten turkkilaiseen puhelinmerkkiin.

Erdogan ei täsmentänyt, miten boikotti aiotaan käytännössä toteuttaa. Yhdysvaltalaiset elektroniikkatuotteet ovat Turkissa suosittuja.

Tyyntä "verilöylyn" jälkeen

Liiran arvon holtiton lasku maanantaina nostatti pelkoja siitä, että liira tekee tuhojaan myös Turkin ulkopuolella. Tämä aiheutti myyntivimman pörsseissä, mutta tiistaina pörssit ympäri maailman näyttivät palautuneen matalasta vireestä.

Aasiassa ja Euroopassa monet indeksit olivat lievässä nousussa. Myös New Yorkin Dow Jones -indeksi avasi 0,3 prosentin nousussa.

Turkin keskuspankki sanoi maanantaina kohottavansa maksuvalmiuttaan vakauden ylläpitämiseksi. Markkinat jäivät edelleen odottamaan ohjauskoron nostoa, jolla keskuspankki voisi hillitä maan korkeaa inflaatiotasoa.

Välit Yhdysvaltain kanssa ennätyshuonot

Turkin liiran syöksykiitoa on vauhdittanut kriisi Yhdysvaltain kanssa. Välien kiristyminen johtuu muun muassa yhdysvaltalaispappi Andrew Brunsonin pidätyksestä lokakuussa 2016.

Perjantaina Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi kaksinkertaistavansa Turkille asetetut teräs- ja alumiinitullit. Eilen Trump ilmoitti myös allekirjoittavansa sopimuksen, joka estää aseiden myynnin Turkille.