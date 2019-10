Lidlin uusi toimitusjohtaja haluaa kasvua – uudet myymälät Suomessa pääosin kaupunkeihin

Päivittäistavaraketju Lidl aikoo avata 5–10 uutta myymälää Suomeen vuosittain. Lokakuussa aloittanut toimitusjohtaja Nicholas Pennanen sanoo, että Lidlillä on vielä paljon valkoisia alueita, erityisesti isoissa kaupungeissa.

Lidl Suomen johdossa aloitti lokakuun alussa toimitusjohtaja, joka on tehnyt koko työuransa yhden Euroopan suurimpiin kuuluvan päivittäistavaraketjun palveluksessa.

Nicholas Pennanen muutti vanhempiensa kanssa Tampereelta Saksaan seitsemän vuoden iässä. Pennanen meni liiketalouden opintojen jälkeen kymmenen vuotta sitten Lidlin palvelukseen Saksassa. Kaikille pakollisen myymäläharjoittelun jälkeen hän aloitti Saksassa aluepäällikkönä.

Pennanen seuraa Lidl Suomen johdossa Lauri Sipposta, joka oli Lidl Suomen palveluksessa yhtiön alusta alkaen. Lidl avasi Suomessa ensimmäiset myymälät vuonna 2002. Ennen toimitusjohtajan tehtävää Pennanen työskenteli Lidl Suomen johtoryhmässä operatiivisena johtajana.

Pennanen johtaa Suomen päivittäistavarakaupan kolmanneksi suurinta ketjua. Lidlin markkinaosuus päivittäistavarakaupasta oli 9,6 prosenttia vuonna 2018. Edellä ovat S-ryhmä, jonka markkinaosuus on 46,4 prosenttia ja K-ryhmä, jonka markkinaosuus on 36, 1 prosenttia.

Lidl on kasvanut varsin nopeasti Suomessa. Kymmenessä vuodessa ketjun bruttomyynti ja henkilöstön määrä ovat yli kaksinkertaistuneet. Bruttomyynti oli 2018 noin 1,9 miljardia euroa ja henkilöstöä on noin 5300.

Lidl Suomen liikevaihto oli helmikuussa 2019 päättyneellä tilikaudella noin 1,63 miljardia euroa ja tilikauden tulos oli 46,2 miljoonaa euroa.

– Meidän tavoite on kasvaa pitkäjänteisesti ja kasvattaa markkinaosuutta. Mitään numeerista tavoitetta ei ole. Asiakas päättää, kuka on ykkönen, ja kenellä on kuinka iso markkinaosuus. Kuuntelemme hyvin tarkasti asiakasta ja haluamme palvella häntä mahdollisimman hyvin.

Pennasen teesit Lidl Suomen johdossa ovat asiakkaiden kuuntelu, rohkeasti erottuva valikoima kilpailijoihin verrattuna ja yhdessä tekeminen, tiimityö koko henkilöstön kesken.

Kauppapaikat asiakasvirtojen varrelle

Kun Lidl tuli Suomeen, niin alussa se sijoittui omille tonteilleen rakennettuihin punaisiin harjakattomyymälöihin keskustojen ulkopuolelle. Nykyisin Pennanen kertoo yhtiön olevan huomattavasti joustavampi.

– Jos löydetään uusi hyvä kauppapaikka, niin ollaan hyvin joustavia. Meidän pitää sijoittua sinne, missä asiakasvirrat kulkevat.

Lidlin myymälöiden koko vaihtelee 500–1600 neliön välillä ja niitä on jo hyvin erilaisissa vuokratiloissa. Lidlillä on Suomessa tällä hetkellä 184 myymälän verkosta sekä jakelukeskukset Janakkalassa, Järvenpäässä ja Laukaassa.

Pennasen mukaan harjakattomyymälöistä ei olla luopumassa, sillä ne ovat edelleen hyvillä paikoilla olevia toimivia myymälöitä, mutta uudet kaupat tehdään nykyaikaisemmilla tavoilla.

Lidlin suunnitelmissa on avata 5-10 myymälää vuosittain. Uudet liikepaikat tulevat Pennasen mukaan kaupungistumiskehityksen myötä pääosin kaupunkeihin, mutta maaseutuakaan ei suljeta pois, jos asiakasvirrat ovat riittäviä.

Perheyritys ei halua heittää ruokaa roskiin

Lidl aloitti Suomessa alle tuhannen tuotteen valikoimalla. Nyt perusvalikoimassa on noin 2500 tuotetta. Perusvalikoimaa täydentävät teemaviikot ja eri sesonkien mukaiset käyttötavarat.

Elintarvikkeiden ja käyttötavaroiden valikoimassa Lidlin omia merkkejä on 75 prosenttia ja suosittuja teollisuuden merkkejä 25 prosenttia. Elintarvikkeista puolet on kotimaisia ja puolet kansainvälisiä tuotteita.

Ruokahävikkiä Lidl haluaa Pennasen mukaan torjua tehokkaasti.

– Olemme perheyritys, emme halua heittää ruokaa roskiin, vaan myydä sen. Tiettyjen tuoretuotteiden hinnat alennetaan hyvissä ajoin, ei viimeisenä päivänä. Juustoissa se voi olla 14 päivää etukäteen, jugurteissa esimerkiksi neljä päivää. Näin pyrimme välttämään ruokahävikkiä.

Lidlin kierrätysaste on 93 prosenttia, eli siitä tavarasta, mikä lähetetään myymälöihin, kierrätetään 93 prosenttia. Kaikki pahvit ja muovit menevät kierrätykseen, ja myymättömistä vihanneksista ja hedelmistä tehdään biokaasua.

– Kierrätys on meille myös iso bisnes, myymme kirkasta muovia eteenpäin. Vastuullisuus ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä.

Juttua korjattu 23.10.2019 kello 13.41: Lidlin uusien myymälöiden koot vaihtelevat 500-1600 neliön, eivät 50-1600 neliön välillä.