Lelukauppa käy normaalisti - vähän on surullista väkeä, kerrotaan Vantaan Toys"R"Us -myymälän konkurssitunnelmista

Tanskalainen omistajayhtiö muutti kovan kohun jälkeen kantansa lahjakorttien lunastamiseen. 30.11.2018 jälkeen ostetut lahjakortit lunastetaan, aiemmin ostetuista pitää karhuta rahoja konkurssimenettelyssä.

– Kauppa käy normaalisti lauantaipäivän tapaan. Leluja ostetaan ja vaihdetaan, mutta vähän on surullista väkeä, kun lelujen erikoisliike suljetaan, kuvailee Vantaan Toys R Us -myymälän myyjä lauantaina iltapäivällä. Hän ei halua puhua nimellään emoyhtiön konkurssitilan vuoksi.

Emoyhtiö Top-Toyn aiempi ilmoitus jättää Toys"R"Us ja BR -ketjujen myymälöihin ostetut lahjakortit lunastamatta synnytti somessa kovaa kritiikkiä.

– Meillä kohu ei ole tuntunut. Normaalia joulun jälkeistä lahjojen vaihtomeininkiä. Leluja vaihdetaan aivan normaalikäytäntöjen mukaan, rahaa ei voida antaa takaisin, kerrotaan Vantaan Toys"R"Us-myymälästä.

Lauantain aikana yhtiö peruikin aiemmat puheensa ja ilmoitti, että se lunastaa lahjakortteja rajoitetusti. Se lunastaa 30.11.2018 tai sen jälkeen molempiin emoyhtiön leluketjuihin ostetut lahjakortit takaisin.

Top-Toy kertoo nettisivuillaan julkaistussa tiedotteessa, että asiakkaan pitää lähettää sähköpostissa kopio lahjakortista ja kuitti sen hankinnasta päivämäärän todistamista varten. Yhtiön ilmoittama sähköpostiosoite on toptoy@gorrissenfederspiel.com.

Ennen 30.11. ostettujen korttien haltijoita pidetään samanlaisina velkojina kuin muitakin konkurssipesältä rahojaan karhuavia. Yhtiö ennakoi, että aiemmin hankituista lahjakorteista ei saa rahojaan ainakaan kokonaan takaisin. Siitä voi kuitenkin lähettää velkomisvaatimuksen konkurssihallinnolle.

Luottokortilla ostajat eri asemassa?

Suomessa kuluttajaviranomaisilla on yksiselitteinen kanta, että konkurssiin menneellä liikkeellä ei ole velvollisuutta lunastaa lahjakortteja takaisin.

"Kun yritys on asetettu konkurssiin, sillä ei enää ole oikeutta määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta. Omaisuutta hoitaa tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja. Lain mukaan konkurssipesällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta lahjakortteja, jotka on ostettu ennen konkurssin alkamista", todetaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla.

Aftonbladetin haastattelema Ruotsin kuluttajaviraston asiantuntija Gustav Sandgren sanoo, että luottokortilla lahjakortin ostaneet ovat eri asemassa. He voivat kääntyä luottokorttiyhtiön tai pankin puoleen ja pyytää rahojaan takaisin.

Verkkokauppa vei lelujen ostajat, osa liikkeistä auki vielä pari päivää

Leluketjujen emoyhtiö Top-Toy selittää konkurssia kovalla kilpailulla ja verkkokaupalla. Emoyhtiö ehti hakeutua juuri ennen joulua velkasaneeraukseen.

Joulukaupan uskottiin pelastavan yhtiön, mutta se olikin paha pettymys.

Yhtiö on tehnyt tappiota operatiivisessa toiminnassaan. Lisäksi velkasaneerausta varten tehdyt rakennejärjestelyt ovat myös vieneet rahaa. Konkurssitiedotteessaan yhtiö kertoo näistä johtuvien tappioiden nousevan yli 2 miljardiin Tanskan kruunuun eli yli 260 miljoonaan euroon.

Konkurssista huolimatta osa Suomen liikkeistä on auki huomenna ja vielä uudenvuoden aattonakin. Aukioloajat poikkeavat kuitenkin normaaleista, joten ne kannattaa tarkastaa jokaisen myymälän osalta erikseen.

Auki olevat myymälät on ilmoitettu emoyhtiön verkkosivuilla top-toy.com