Lehdon Oulaisten tehtaan pääluottamusmies elää roolissaan ensimmäisiä yt-neuvotteluja – "Joillekin voi olla pelottava tilanne, jos menee työ alta"

Pääluottamusmies Wuokko Kärki elää roolissaan ensimmäistä kertaa yhteistoimintaneuvotteluja.

Lehto Components Oy:n tehtaalla Oulaisissa riittää kierrettävää. Toista kautta pääluottamusmiehenä toimiva Wuokko Kärki jalkautuu ahkerasti työntekijöiden pariin. Hän haluaa kuunnella väkeä, olla tukena ja viedä asioita yhdessä eteenpäin.

Yhtiö käy parhaillaan yt-neuvotteluja, joiden myötä rivit harvenevat mahdollisesti 70 henkilötyövuoden verran Oulaisten ja Hartolan tehtailla. Neuvottelutapaamisia on ehtinyt olla vasta yksi. Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että henki on hyvä.

– Hallilla on ollut hyvä tunnelma. Työt ovat jatkuneet entiseen tapaan, työntekijät eivät ole antaneet tilanteen vaikuttaa tuotantoon, vaikka mielialat ovatkin vaihdelleet, Kärki kertoo.

Hän suhtautuu tilanteeseen ajattelemalla, ettei se ole maailmanloppu. Vaikka kyse on tuotannon tasapainottamisesta vallitsevaan tilanteeseen, työt jatkuvat. Neuvottelujen kohteena olevat tehtaat ovat yhtiölle tärkeitä, ja niitä myös kehitetään edelleen.

– Se on karu fakta, että jos kaikille ei ole töitä, sitten ei ole. Joillekin voi olla pelottava tilanne, jos menee työ alta. Tilanne on ollut kuitenkin odotettavissa. Kolme vuotta on menty ylöspäin, ja siitä on ollut keskustelua, että milloin tämä alkaa tasaantua tai laskea, Kärki toteaa.

Henkilöstön kannalta hän toivoo, että neuvottelujen lopputulema ehtisi konkretisoitua ennen lomia. Tehtaat ovat heinäkuun kiinni, kun väki lomailee. Toimitusjohtaja Pekka Korkalan mukaan ratkaisut tehdään hyvin rivakasti neuvottelujen päätyttyä. Myös neuvottelujen lopettamiselle ennen kuuden viikon takarajaa on valmius.

Säästöjä on vaikea löytää muualta kuin henkilöstökuluista, sillä tuotanto on jo äärimmäisen tehokasta. Kärki toivoo, että pelkät lomautukset riittäisivät, eivätkä ne olisi kovin pitkiä. Pekka Korkalan mukaan yhtiö haluaa pitää hyvästä työvoimasta kiinni.

– Teemme kaikkemme, jotta vaikutukset olisivat pienet ja rajalliset, ja vauriot mahdollisimman pienet. En ala silti valehtelemaan. Lomautuksista ja irtisanomisista tässä puhutaan. Talven aikana on käännetty kaikki kivet, mistä säästöjä voisi saada. Pyrimme löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun, Korkala toteaa.

Kärki kokee pääluottamusmiehen roolissa haasteelliseksi kuulla kaikkien ääntä. Toinen haaste on saada esiin enemmistön mielipide varsinkin, kun työntekijöiden määrä on suuri. Luottamusmies ei voi ajatella Kärjen mukaan yksittäisiä isoäänisiä mielipiteitä. Henkilöstö tulee nähdä kokonaisuutena. Joskus hän joutuu tekemään ratkaisuja koko työyhteisön puolesta.

– Parasta on, kun työntekijät haluavat puhua asioista. Aina ei haluta puhua esimiehelle, vaikka tämä saattaisi ymmärtää tilanteen paremmin kuin esimerkiksi minä. On hyvä, että työpaikalla voi puhua jollekin, Kärki sanoo.