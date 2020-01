Lapin matkailun suurin tulevaisuudenhaaste on kasvattaa lumettoman ajan matkailua.

Nyt talvisesonki haukkaa 75 prosenttia Lapin matkailutulosta.

Tavoite on, että neljän vuoden päästä suhdeluku on talven ja lumettoman ajan matkailutulon suhdeluku on 70/30 ja kymmenen vuoden päästä 60/40, sanoo Lapin liiton projektipäällikkö Kristian Sievers, joka on yksi perjantaina julkaistavan uuden Lapin matkailustrategian 2020–2023 laatijoista.