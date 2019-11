Lakossa olevan Postin väen tultava toimeen reilun 50 euron turvin – lakkoavustus keskimääräistä tasoa, mutta kaukana Sähköliiton mojovasta summasta

Pau:n puheenjohtaja lähetti kuvamateriaalia. Vuokratyöntekijöille tehtiin aitaan reikä sisään menoa varten Liedon postikeskuksessa.

Maanantaina alkanut Postin lakko uhkaa jatkua joulukuulle asti, kaikkiaan jopa neljä viikkoa.

Millaisia avustuksia lakossa oleva väki saa, Posti- ja logistiikka-alan unioni Pau:n puheenjohtaja Heidi Nieminen?

– Työtaisteluun osallistuneille jäsenille maksetaan lakkoavustusta 67 euroa lakkopäivältä. Verojen jälkeen käteen jää reilut 51 euroa lakkopäivältä. Avustus on verotonta 16 euroon asti.

Lakkoavustuksen kokonaissuuruus riippuu siitä, miltä päiviltä avustusta maksetaan. – Osalta pidätetään myös viikonlopun palkka, Nieminen huomauttaa.

Hän tietää, että jotkut liitot jakavat edelleen vain 16 euron suuruista, verotonta avustusta.

– Jokainen ymmärtää, mitä 16 eurolla päivässä voi tehdä. Ei tämä meidänkään avustus mikään suuri summa ole, mutta katsoimme, että sen pitää olla sellainen, jolla pystyy edes jotain tekemään. Kun on ilmoitettu pitkästä lakosta, niin työntekijöiden täytyy tulla jollain tavalla toimeen.

Sähköliitolla kova korvaus

Niemisen arvio on, että useiden liittojen lakkoavustus pyörii 50 ja 70 euron kieppeillä päivää kohti.

– Suurin avustus, jonka tiedän, on sähköliitolla. He ovat kertoneet, että lakkoavustus on peräti 200 euroa päivässä. Kun kyse on näin suuresta summasta, niin veroihin menee jo huomattava osuus.

Sähköliitto on ilmoittanut aloittavansa vajaan kahden viikon päästä neljä viikkoa kestävän lakon 12 yrityksessä, jos sopua ei siihen mennessä löydy teknologiateollisuuden kanssa.

Lakko hirvittää aina

Nieminen korostaa, ettei lakkoon lähtö ollut helppo rasti.

– Minua hirvittää, sillä lakkoa ei ole helppoa panna pystyyn. Päätös on joka kerta raskas. Edustamme matalapalkka-alaa. Se tarkoittaa, ettei työntekijöillä ole säästöjä, joita voisi ottaa käyttöön lakon aikana. Kun palkka tulee, niin se myös menee.

Puheenjohtajan mukaan joukko on pysynyt kuitenkin hyvin yhtenäisenä.

– On nähty, ettei työehtojen heikennyksissä ole järkeä. Elämisen mahdollisuudet olisivat kaventuneet joka tapauksessa, kun vaihtoehtoja ei ole kuin kaksi, eli lakko tai työehtojen romuttaminen.

KUVA: PAU/Heidi Nieminen

Reikiä aitaan

Postin lakossa nähtiin heti ensimmäisenä päivänä irtiottoja.

Nieminen kertoo saaneensa valokuvia Liedon postikeskuksesta heti varhain aamulla. Valokuvista selviää, että vuokratyöntekijöille oli tehty reikiä postikeskusta ympäröivään aitaan, jotta he pääsisivät lakkovahtien ohi.

Puheenjohtajan lähettämästä kuvamateriaalista käy ilmi, että kello 5.40 lähetyssä kuvassa uutta kulkuväylää leikataan vuokratyöntekijöille aitaan.

– Toinen, valoisampaan aikaan otettu kuva kertoo uudesta kulkuaukosta Liedon postikeskuksessa, jossa käsitellään paketteja.