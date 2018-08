”Lähetykseni on ollut kaksi viikkoa Tullissa, milloin saan sen?” – On yleinen väärinkäsitys, että paketti on Tullin hallussa

”Lähetykseni on ollut kaksi viikkoa Tullissa. Milloin saan sen?”

Näin otsikoi Tulli Facebook-kirjoituksensa, jossa se huomauttaa, että tullilla ei ole säilytystiloja, eivätkä paketit makaa sen hallussa.

Lähetykset eivät siis saavu Tulliin, eikä se myöskään varastoi niitä. Tulli ei lähetä saapumisilmoituksia eikä palauta lähetyksiä. Paketit ovat Postin tai muiden kuriirifirmojen hallussa.

Tulliylitarkastaja Hannele Jäämaa kertoo, että ihmiset eivät tätä useinkaan tiedä.

– Se on yleistä, että ihmiset luulevat, että paketti on Tullin hallussa.

Lähetyksen kuljettajalta voi tulla viesti, jossa lukee: ”lähetys on tullissa” tai "Held by Customs”. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että lähetys on itse tullattava, jotta kuljettaja voi toimittaa sen eteenpäin.

Tullauksen voi ostaa myös palveluna rahdinkuljettajalta.

Kun asiakas on tullannut paketin ja maksanut siitä vaadittavat maksut, asiasta lähtee ilmoitus Postille tai muulle kuriirifirmalle. Tämän jälkeen ne voivat tuoda paketin tilaajalle.

Jäämaa kertoo, että aikaa tullaukseen ja tullimaksun sekä verojen maksuun on enintään 20 päivää lähetyksen saapumispäivästä. Jos tullaus jää tässä ajassa tekemättä, Posti palauttaa paketin lähettäjälle.

– Näitä on paljon.

Väärinkäsityksen vuoksi Tullille tulee kitkerää palautetta.

– Ovathan ihmiset kärtyisiä, kun he luulevat, että se on Tullin vika. Tulee siitä negatiivista palautetta.

Tullauksen voi tehdä sähköisesti. Ohjeet tähän löytyvät Tullin nettisivuilta. Tullilla on myös puhelinpalvelu, josta saa tarvittaessa apua.

Tullattavia paketteja tulee yleisesti esimerkiksi Kiinasta ja Yhdysvalloista.

Jäämaa huomauttaa, että joillakin yrityksillä on myyntitoimintaa EU-alueella, mutta tavara tulee EU-alueen ulkopuolelta olevasta varastosta. Tällöinkin tavara on tullattava.

– Tämä kannattaa aina tarkistaa, ettei asia tule yllätyksenä.

Jäämaa kehottaa tutustumaan aihepiirin Tullin nettisivuilta.

EU:n alueelta tulevia paketteja ei tarvitse tullata, eikä niistä myöskään tarvitse maksaa tullimaksua tai veroja.

Tähän ovat poikkeuksena EU:n tullialueen ulkopuoliset Jersey ja muut Kanaalisaaret sekä Kanariansaaret. Niistä tulevat paketit on tullattava ja niistä on maksettava arvonlisävero. Tullimaksuja sen sijaan ei peritä.

EU:n ulkopuolelta tulevat paketit on tullattava ja niistä on maksettava tullimaksut sekä arvonlisäverot.