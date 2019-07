Kysely: Yhä suurempi enemmistö suomalaisista suhtautuu myönteisesti euroon – kannatus kasvanut varsinkin vasemmalla

Kansalaiset näyttää tottuvan ja alistuvan sisäisiin debalvaatioihin jota kikyksi kutsutaan. Kiky koskee vain työssä käyviä, heidän etujaan vain leikataan. Kelluvaa valuuttaa ei tarvitse devalvoida. Ruotsissa on kelluva oma valuutta jota ei ole devalvoitu, ei sisäisesti eikä ulkoisesti. Silti Ruotsilla on mennyt paremmin kuin Suomella koko eurossa olon aikana. Suomi on tippunut Ruotsin kyydistä 20% kymmen essä vuodessa ja kansa velkaantuu yhä enemmän.