Kysely: Pk-yrittäjillä vaisummat näkymät Pohjois-Suomessa – Alltime Oy:n toimitusjohtaja: "Olen pikkuisen huolissani yritysten menestymisestä"

"Hänen mielestään työllistämisessä on hankalaa se, että työllistymiskykyisiä ihmisiä on katukuvassa, mutta he eivät syystä tai toisesta ole töissä."

Onpas taas melkoista yleistystä. Ehkä olisi syytä maksaa palkkaa jolla tulee toimeen? Tuet on mitoitettu vuokrien ym. tasoon. Ei niillä herroiksi eletä. Taas tätä ällöttävää vääristelyä.