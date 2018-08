Kyberasiantuntija Jarno Limnell toimitusjohtajaksi suojattuja etäyhteyksiä kehittävään oululaiseen Tosiboxiin

Jospa hän ensi vaikka laittaisi yrityksen rekrytoinnin kohdilleen tai ainakin pitäisi huolta ettei samaa paikkaa pidetä auki koko ajan (ihan specifi paikka) ja kun sinne laittaa hakemuksen tai yrittää kysellä perään niin ainoa vastaus on -Hiljaisuus. Ilmeisesti firmalla on vielä tilanne että on vara valita tekijöistä mutta kun tätä jatketaan jonkin aikaan voi tulla hiljaista hakijoiltakin.