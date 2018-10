Kuluttajien luottamus alhaisimmillaan kahteen vuoteen - odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä heikkenivät selvästi

Velanoton hallittu vähentäminen näkyy tulonsiirtojen saajien taloudessa. Vihat hallitus on saanut köyhien kyykyttäjinä kun on leikattu menoja sieltä mistä ne ovat helpoiten vähennettävissä. Yhtäkkinen velanoton lopettaminen saisi julkisen talouden sekasortoon. Irtisanomiset olisivat seurausta virastojen määrärahaleikkauksista, bruttokansantuote putoaisi, valtion tuloihin tulisi lovi ostovoiman heikkenemisenä ja kierre entistä pahempiin leikkauksiin seuraisi velanoton lopettamisesta. Maltillinen leikkaaminen on paras tie, jos on tarkoitus päästä eroon budjettialijäämästä ja sitä tämä hallitus on noudattanut. Surutta ei siis ole otettu lisävelkaa kun tarkoitus on päästä menojen ja tulojen tasapainoon parin vuoden sisään. Seuraava hallitus joutuu noudattamaan samaa säästölinjaa, Rinteen puheista huolimatta, jos on tarkoitus pysyä poissa lainamarkkinoilta.