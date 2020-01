Kuluttajan sähkölasku kasvoi, mutta kilpailuttamalla se olisi voinut jopa laskea – suomalaiset eivät silti innostu

Suomessa sähkön siirtäminen maksaa noin kaksikertaa enenmmän kuin sen tekeminen maksaa. Järkyttävää. Kun vielä muistaa, että sähköä siirretään edelleen yli 90%:sesti aikanaan valtion rahoilla maksetuilla linjoilla, on lopputulos jo rikollisluontoista.

Ykkössyylliset ovat Jyrki Katainen ja Pekka Haavisto, heidän johdollaan tämä julkinen monopoli myytiin australialaisille ja kanadalaisille rahoitusyhtiöille, näin venäläiset oligarkitkin pystyivät ostamaan sen. Kaikissa muissa valtion kaupoissa on aina vaadittu ostaja eu-maista, että sailyy edes jonkinlainen kontrollin mahdollisuus rahalle ja toiminnalle.

Ja Fortuminhan on aina ollut pakko kuunnella venäläisten toiveita, sillä kun on kiinni 6 miljardia euroa suomen veromaksajien rahoja siperiassa kuivuvien kaasu/öljykenttien sähköistyksessä.