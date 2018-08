Suomalaisten usko niin kansantalouden, yritysten kuin oman talouden tilanteeseen on yhä hyvin korkealla tasolla, kertovat Tilastokeskuksen ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n luottamusindikaattorit. Monien mittarien suunta on laskeva, mutta alamäki on hyvin loivaa.

Heinäkuuhun verrattuna selvimmin heikkenivät arviot vähittäiskaupan luottamuksesta ja Suomen talouden tilasta vuoden päästä. Silti nämäkin arviot ovat selvästi myönteisempiä kuin pitkällä aikavälillä yleensä.

