Koronavirus iski Finnairiin ja yhtiö antoi tulosvaroituksen – "Yhtiön kestokyky ulkoisia shokkeja vastaan on hyvä"

Inderesin analyytikko Antti Viljakainen kuvaa Finnairin osakekurssin laskua kovaksi, muttei lentoyhtiölle poikkeukselliseksi. Finnair kertoi sopeuttamistoimista, mutta uusia lentoja ei koronaviruksen vuoksi ole toistaiseksi peruttu.

Koronaviruksen vaikutukset näkyvät jo lentoyhtiöiden taloudessa. Finnair antoi perjantaina tulosvaroituksen heikentyneen kysynnän vuoksi.

Tulosvaroituksen taustalla on lentomatkustajien määrään vaikuttanut koronavirus. Yhtiön osakekurssi lähti perjantaina laskuun.

Finnairia työkseen seuraava analyytikko Antti Viljakainen sanoo, että yhtiönä Finnair kestää ulkoa päin tulevat shokit paremmin kuin esimerkiksi Norwegian.

– Finnairin tase on toimialan logiikka huomioiden hyvässä kunnossa, joten yhtiön kestokyky ulkoisia shokkeja vastaan on hyvä. Lähtökohtaisesti pitäisi tapahtuma todella vakavia asioita, jotta Finnairin tase- ja rahoitusasemaa olisi perusteltua kyseenalaistaa. Norwegianilla tilanne on toinen, sillä yhtiö on velkainen ja silloin ulkoisia shokkeja on vaikeampi kestää, Inderesin analyytikko Viljakainen sanoo.

Viljakainen ei dramatisoi myöskään Finnairin osakekurssin laskua. Hänen mukaansa kovatkaan kurssilaskut eivät ole lentoyhtiölle harvinaisia.

– Finnairin osakekurssi oli vuoden alussa kuudessa eurossa. Nyt kurssi on pudonnut viiteen euroon eli vajaat 20 prosenttia. Kurssilasku on merkittävä, mutta ei millään tavoin poikkeuksellinen lentoyhtiölle, hän sanoo.

Vuoden alun hyvät näkymät muuttuivat

Finnairin tulosvaroituksen taustalla on tautitilanteen pitkittyminen Kiinassa, viruksen leviäminen merkittävässä mittakaavassa Kiinan ulkopuolelle sekä näistä tekijöistä johtunut kysynnän heikentyminen.

Helmikuun alussa yhtiö arvioi, että koronaviruksen aiheuttamat suorat taloudelliset vaikutukset olisivat olleet suhteellisen rajalliset, vaikka Manner-Kiinan lentojen peruutukset olisivat jatkuneet tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun.

Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut. Lentoliikenteen kysyntä on laskenut ja yhtiö joutuu sopeuttamaan toimintaansa.

Finnair ei tarkentanut vielä perjantaina, mitä sopeuttamistoimet ovat, mutta yhtiön tiedotteessa ennakoitiin muun muassa työntekijöiden määräaikaisia lomautuksia sekä rekrytointien sopeuttamista.

– Yhtiölle on mahdotonta arvioida sitä, miten pitkään koronaviruksen vaikutukset kestävät ja miten virus lähtee leviämään. Varmasti tämä on tullut Finnairille yllätyksenä, mutta kellepä ei, Viljakainen sanoo.

Miljoonien sopeutukset edessä

Perjantaina Finnair kertoi etsivänsä keinoja, joilla kustannuksia voidaan leikata 40–50 miljoonalla eurolla. Nämä koskettavat henkilöstöä, myyntiä ja markkinointia sekä erilaisia kehityshankkeita.

– Koronavirustilanne on nyt saavuttanut uuden vaiheen ja levinnyt useisiin maihin, joten ryhdymme tarvittaviin toimiin sopeuttaaksemme kustannuksemme, toimintomme ja resurssimme vastaamaan paremmin liikevaihtoamme, Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner sanoo yhtiön tiedotteessa.

Hänen mukaansa on vaikea arvioida sitä, miten lähikuukausien tilanne tulee kehittymään.

– Uskomme vahvasti Aasian-liikenteeseen ja kestävän kannattavan kasvun strategiaamme. Jatkamme määrätietoisesti tällä pitkän aikavälin polulla näistä väliaikaisista sopeuttamistoimista huolimatta, Manner sanoo.

Manner-Kiinan ja Hongkongin lennot peruttu, muut reitit lennetään ennallaan

Finnair on aiemmin perunut lentonsa Manner-Kiinaan ja vähentänyt vuorojaan Hongkongiin maaliskuun 28. päivään asti.

Etelä-Korean lentoja Finnair ei ole peruttanut, vaikka maassa on todettu eniten koronavirustartuntoja Kiinan ulkopuolella. Myös Italian-lennot jatkuvat. Viljakainen arvioi, että lentojen jatkumiseen tai niiden peruuttamiseen vaikuttaa sekin, mitä viranomaiset kertovat.

– Luulen, että Finnair seuraa lentoliikenteen kysynnän ja varausten kehitystä tarkasti. Niin kauan kuin viranomaiset eivät puutu tilanteeseen, lentoja todennäköisesti perutaan vasta sitten, kun ne tulevat alhaisen volyymin takia selvästi kannattamattomiksi. Luulen, että eri reittien varaustilanteita seurataan tässä vaiheessa tunti tunnilta.

Ulkoministeriön matkustustiedotteiden mukaan koronaviruksen vuoksi erityistä varovaisuutta on noudatettava Etelä-Koreassa ja Italiassa.

Esimerkiksi Viron-matkoilla ulkoministeriö kehottaa noudattamaan tavanomaista varovaisuutta.

Viron sosiaaliministeri Tanel Kiik kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että ministeriön johtama työryhmä on ehdottanut kuumeen mittaamista maahan saapuvilta matkustajilta. Tästä varotoimesta ei kuitenkaan ole vielä tehty virallista päätöstä.