Korona-rokotteen odottelu ei ole ratkaisu – "Ei sellaista mikään yhteiskunta romahtamatta kestä", sanoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander

On parempi, että tuote tehdään siellä missä se tehdään tehokkaimmin, ts vähiten resursseja tuhlaten. Se vapauttaa suomalaiset tekemästä samaa työtä tehottomasti ja kalliisti, tekemään jotain sellaista, missä me olemme hyviä ja tehokkaita. Tällainen kauppa on aina winwin. Se, että luonnonvaroja tuhlataan krääsään, on sitten viime kädessä kuluttajan ongelma: joku myy sitä niin kauan kuin ostajia riittää, laillisesti tai laittomasti.