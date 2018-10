Konkurssihakemusten määrässä raju kasvu viime vuoteen verrattuna, koskettanut liki 10 000 työntekijää – katso grafiikka Oulun tilanteesta

No ei ole yllätys jos ihmisten rahat menee veroihin. Palkkaverotus korkea ja pienet palkat Eurooppalaisittain. Ruoka ja polttoaine on kallista ja kaikki muut. Ylinopeussakkoja en ole saanut mutta 100 alueella jos ajaa 105 niin se on 170 euroa sakkoa. Saksassa se on 20 euroa. Suomessa asuminenkin on kallista.