Kone vetäytyy neuvotteluista saksalaisen Thyssenkruppin hissiliiketoiminnan ostosta – Kauppa olisi toteutuessaan ollut Suomen taloushistorian suurin

Koneen tiedotteessa sanotaan, että Koneen mielestä hissiliiketoimintojen yhdistäminen olisi ollut järkevää.

Suomen taloushistorian suurin kauppa ei toteudukaan, kun Kone ilmoitti, että se vetäytyy neuvotteluista saksalaisen monialayhtiö Thyssenkruppin hissiliiketoiminnan ostosta.

Thysenkrupp on ilmoittanut jatkavansa neuvotteluita kahden pääomasijoittajan eli Blackstonen johtaman sijoitusryhmittymän ja Advent Internationalin johtaman sijoitusryhmittymän kanssa.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Kone olisi tarjonnut Thyssenkruppin hissiliiketoiminnasta yli 17 miljardia euroa. Tähän saakka Suomessa on tehty saman kokoluokan kauppa, kun Nokia vuonna 2015 osti 16 miljardilla eurolla kilpailijansa Alcatel-Lucentin.

Koneen mahdollisesta Thyssenkrupp-kaupasta on puhuttu jo pitkään ja sitä on valmisteltu kauan. Koneen tiedotteessa sanottiin, että edelleenkin yrityksen mielestä Koneen ja Thyssenkruppin hissiliiketoiminnan yhdistäminen olisi ollut järkevää.

Kone olisi saanut laajemman jalansijan maantieteellisesti

Thyssenkrupp on vahva muun muassa Etelä-Amerikan ja Korean markkinoilla ja olisi vahvistanut Koneen asemaa siellä. Kone on vahva muualla Aasiassa. Pohjois-Amerikan huoltopalveluiden markkinoilla Otisilla, Schindlerillä ja Thyssenkuppilla on Konetta vahvempi asema.

Maantieteellisen aseman vahvistamisen lisäksi Kone olisi saanut kaupalla vahvistettua digitaalisia tuotteita ja palveluita.

Koneella on noin 60 000 työntekijää, joista Suomessa noin parituhatta.