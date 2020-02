Kommentti: Tallinkilla rohkeita liikkeitä aikaisemminkin – laajeneminen suurhallin rakentajaksi ei odottamatonta

Virolaisen Tallink -konsernin laajeneminen varustamoalan ulkopuolelle ei ole täysin odottamatonta. Kokous- ja konserttikeskus tukee matkustajaliikennettä, kirjoittaa talouden ja politiikan toimittaja Kirsi Turkki.

Helsinki

Varustamokonserni Tallink lähtee mukaan rakentamaan kokous- ja konserttikeskusta Tallinnaan. Ratkaisu ei ole täysin odottamaton, sillä virolainen varustamo ei ole aristellut uusia askeleita aikaisemminkaan. Yhtiö osoitti kasvuhakuisuutensa jo vuonna 2006, kun se osti 470 miljoonalla eurolla Silja Linen brittiläiseltä Sea Containers -yhtiöltä velkarahalla.

Tallinkin uudistumishalua osoittaa myös se, että yhtiö on investoinut Itämeren laivastoonsa kilpailijaansa vauhdikkaammin, ja uudet laivat on tilattu Suomesta. Uusin liikenteessä oleva laiva on vuonna 2017 Meyer Turun telakalta valmistunut Megastar.

Tilauksessa yhtiöllä on uusi laiva, Mystar Helsinki-Tallinna -reitille Rauma Marine Constructionsin telakalta. Laivan arvioidaan valmistuvan Raumalta vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tallinkia vie uuteen suuntaan myös viime vuonna konsernin toimitusjohtajaksi nimitetty Paavo Nõgene, joka tulee varustamopiirien ulkopuolelta. Nõgene on entinen kulttuuriministeriön kansliapäällikkö ja teatterijohtaja, jonka ydinosaaminen näkynee uudessa kokous- ja konserttikeskuksessa.

Kilpailu Itämeren laivaliikenteessä on varustamojen kesken kovaa. Uuden kokous- ja konserttikeskuksen tapahtumat tuovat laivoille lisää asiakkaita. Viron uusi halli kiristää kilpailua myös Suomen puolella olevien kokous- ja konserttipaikkojen, kuten Hartwall Areenan, Tampere-talon ja Catorade Centerin, entisen Turkuhallin, kanssa.