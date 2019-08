Kommentti: Saksan talouden jarrutus heijastuu Suomeen – Täyteen paniikkiin ei silti ole aihetta

Täyteen paniikkiin ei ole aihetta, mutta täydellinen vanhan systeemi nollaus on tulossa. Se tulee kaikki alkamaan Deutsche Bankin romahtamisesta enkä usko, että tuolla roskapankilla on aikaa enää kuin kuukausi. Sitä en sano, että Deutsche Bank yhdessä yössä kaatuu, mutta sen sanon, että massiivinen vanhan systeemin hajoamisen aalto käynnistyy yhdessä yössä. Siitä tulee kiistaton uutispäivä kun se tapahtuu eikä kukaan asiaa enää arvuuttele.

Aikaisemminhan ihmiskunta on verorahoilla pelastanut nämä eliitin omistamat hirviöt maksamalla heille jopa satoja miljardeja rahaa. Nyt tällä kertaa kun se tapahtuu, niin ihmiskunta ei eliittiä pelasta, sillä meillä on rinnalla jo vuosikymmenen täysin moitteetta toiminut systeemi nimittäin kryptovaluutat Bitcoin ja Litecoin. Ryntääminen kryptovaluuttoihin tulee olemaan huikea, sillä me tunnemme sen selkänahoissamme, että ennennäkemätön muutos on tulossa ja kun se aamu koittaa, niin kukaan ei tule haikailemaan vanhan systeemin perään. Me tiedämme sen intuitiivisesti ja kollektiivisesti, että on aika siirtyä ihmisten omaan rahajärjestelmään.

Tämän vuoden syyskuuta seuraavan kymmenen vuoden aikana siirrymme kryptovaluuttoihin kokonaan. Vanha systeemi siinä rinnalla vielä kituuttaa, mutta siitä tulee täysi hylkiö jota kukaan ei halua käyttää. Me tulemme pitämään jatkossa aivan sietämättömänä ideana sitä, että me todellakin matkasimme ihmiskuntana satoja vuosia niin, että suostuimme pitämään pienen eliitin virittämää pankki-vero-loputon_ankeus -järjestelmää ainoana mahdollisena rahajärjestelmänä. Siitä tulee meille kaikille hämmästyttävä kokemus, sillä kun olet tulevaisuudessa vuoden töissä ja saat kaiken palkasi kryptovaluuttoina suoraan itsellesi verottomana, lyhentämättömänä ja ilman inflaatiota, niin voit jokaista tekemääsi työvuotta kohden olemaan kaksi vuotta vapaalla ja tulemaan täysin hyvin toimeen koko perheesi kanssa. Meidän ihmiskunnan varallisuus on mittaamaton ja kun se lopulta kaikille selviää, niin luulette aluksi tulleenne ihanaan päiväuneen, mutta se onkin totta.