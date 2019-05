Kolumni: Liian laadukas tuote voi viedä yrityksen konkurssiin – näin kävi legendaariselle suomalaistuotteelle

Ei tuo "tehdäänkö tarkoituksella huonoja" ole mikään kysymys, kyseessä on ihan oma tieteenalansa joka voi opiskella yliopistossa.

Termi on Suunniteltu vanheneminen ja se on käytössä kaikissa nykyajan massatuotteissa. Rajallisten luonnonvarojen pallolla tuo on irvokkainta haasketta mitä tiedän. Suunnitellun vanhenemisen ensiaskelten irvokkaita esimerkkejä on hehkulamppujen kestävyyteen liittynyt valmistajasopimus ettei kukaan tee tietyn tuntirajan kestävämpää hehkulamppua, muuten joutuisi maksamaan sakkoja muille valmistajille.

Kuvastaa tosin hienosti nykymaailmanmenoa jossa rahankahminta on tärkeintä eikä ahneudella ole rajaa.