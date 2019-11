Kolme tuhatta kiloa sushia viikossa – Järvenpäässä sijaitsevan maailman parhaan ruokakaupan vetonauloja ovat sushi ja marketin oma jäätelö

Maailman paras ruokakauppa

K-Citymarket Järvenpää on valittu maailman parhaaksi ruokakaupaksi IGD Awardsin Store of the Year 2019 -kilpailussa.

IGD on kaupan alan britannialainen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka vieraili noin tuhannessa kaupassa ympäri maailmaa.

Vierailujen perusteella he tekivät osasta kaupoista raportin, jossa niitä arvioitiin.

Kilpailun parhaat palkittiin torstaina IGD Awards -tapahtumassa Lontoossa.

K-Citymarket Järvenpään lisäksi vuoden paras ruokakauppa -kilpailun finaaliin pääsivät Giant Heirloom, Philadelphia (USA), Sainsbury's, Selly Oak (Iso-Britannia), Sam's Club Now, Dallas (USA), Pão de Açúcar, São Paulo (Brasilia), SuperValu, Clonakilty (Irlanti) ja Fooby, Lausanne (Sveitsi).