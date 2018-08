Kodinkoneiden langattomuus lisääntyy, mutta kuluttajaparka ei tahdo pysyä vauhdissa mukana – eikä se sähköjohtokaan katoa laitteista vielä aikoihin

Kuluttajat eivät vielä tiedosta tarvitsevansa langattomuuden tuomia mahdollisuuksia.

Teknologiateollisuus ry:n huoltovarmuusasiantuntija Peter Malmström toteaa, että iso osa kuluttajista käyttää edelleen vain pientä osaa älyteknologiasta, vaikka laitteisto antaisi isommat mahdollisuudet.

– Kuluttajat mieltävät langattomuuden vahvasti telekommunikaatioon ja viihde-elektroniikkaan. Toki on myös totta, että leivänpaahdinta ei tarvitsekaan ohjata etänä.

Etäkäytön mahdollistavien komponenttien hinnat hiipivät alaspäin ja taloustilanne ylöspäin, joten yhä useammalla kuluttajalla on mahdollisuus investoida langattomuuteen. Esimerkiksi kodin lämmitys- ja valaistusjärjestelmää voi ohjata etänä, kun on poissa kotoa. Nämä toiminnot vähentävät sähkönkulutusta ja lisäävät turvallisuutta.

– Valitettavan usein sähköpalon syynä on laitteen väärinkäyttö tai vikaantuminen, usein juuri liesipaloissa. Etäohjauksen kautta näitä tilanteita voitaisiin selkeästi vähentää.

Johdottomien laitteiden määrä tulee lisääntymään, mutta konkreettinen johto ei tule koskaan katoamaan.

– Sähkönsyöttöjohtoja tulee olemaan jatkossa, joten vaikka johtoviidakko kutistuu, ei siitä koskaan päästä täysin eroon.

Malmström myöntää, että langattomuus voi laiskistaa kuluttajan.

– Kieltämättä riski uusavuttomuuteen on olemassa ja etäkäyttö tuo lisää vapaa-aikaa.

Moni kuluttaja yllättyy kodinkoneliikkeessä tuotteiden langattomuudesta. Myymäläpäällikkö Tommi Rintalan mukaan langattomuus yhdistetään helpommin yleensä puhelmiin, eikä esimerkiksi pyykinpesukoneeseen. KUVA: Elias Lahtinen

Elektroniikkaketju Power Finland Oy:n Tampereen Lielahden myymälän myymäläpäällikkö Tommi Rintala myöntää, että moni kuluttaja on ihmeissään astuessaan kodinkoneliikkeeseen ja huomatessaan langattomuuden.

– Langattomuus mielletään vahvasti juuri puhelimiin, eikä osata edes ajatella, että voisi langattomasti ohjata myös uunia, pyykkikonetta tai jääkaappia. Moni myös mieltää, että langattomasti toimiva laite maksaisi paljon enemmän.

Kylmäkaappiosastolla on jääkaappi, jonka ovessa on iso ruutu, josta voisi katsoa vaikka jääkiekkoa tai siihen voi jättää lapselle muistutuksen futisharjoituksista. Mikä parasta, vihdoin on koittanut aika, jolloin jääkaappi voi kertoa kaupassa päämäärättömästi haahuilevalle kuluttajalle mitä ostaa.

– Jääkaappi ottaa kuvan hyllyillä olevista tuotteista, kun ovi on viimeksi suljettu. Näin pystyt puhelimesta tarkastamaan, mitä jääkaapissa on. Näin voit kaupassa katsoa, kuinka monta maitoa pitikään ostaa. Helpottaa arkea, vähentää kustannuksia ja ruokahävikkiäkin.

Pelkästään langattomuus ei ole vielä ostopäätöksessä ratkaiseva tekijä, vaan sen osuus on marginaalinen.

– Kuluttajat selvästi innostuvat, kun langattomuudesta mainitsee. Monesti kuitenkin kallistutaan perinteiseen vaihtoehtoon. Näin ajateltiin vielä jokin aika sitten älypuhelimistakin, mutta nyt valtaosalla on sellainen käytössään, Rintala toteaa.

Näissä kuulokkeissa ei tarvita johtoa edes kuulokkeiden välillä.

Myös langattomuus kehittyy. Kuluttajat voivat jo nyt lähteä lenkille langattomien kuulokkeiden kanssa. Apple on kehittänyt kuulokkeet, joissa edes kuulokkeiden välissä ei ole konkreettista johtoa.

– Tämän osalta voidaan oikeasti puhua langattomuudesta. Tähän suuntaan vääjäämättömästi mennään.

Rintala toteaa, ettei kännykkää tarvitse kierrättää kaveriporukassa näyttääkseen kesän kalasaalista, vaan sen voi älypuhelimen käyttöliittymästä huolimatta liittää tv:n ruudulle Chromecastin avulla.

– Nämä on näitä pieniä jokapäiväistä käyttöä helpottavia asioita, joita jo tullaan varta vasten hakemaan. Tietoisuus lisääntyy ja kuluttajat huomaavat tarvitsevansa päivitettyä laitteistoa.

Viestintävirasto valvoo radiolaitedirektiivin toteutumista ja sitä, että kuluttajien saatavilla olevat langattomat laitteet ovat CE-merkittyjä ja vaatimusten mukaisia.

– Langattomia radiolaitteita ovat esimerkiksi kännykät, wifi-laitteet, langattomat kuulokkeet, langattomat kaiuttimet, radiopuhelimet ja niin edelleen, luettelee Viestintäviraston taajuushallinnon päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen.

Antennitelevisioverkon palvelut on suunniteltu Suomessa vastaanotettavaksi kiinteällä kattoantennilla. Tässä mielessä perinteisen televisiovastaanoton osalta ei puhuta langattomuudesta.

– Toki antenniverkon televisiolähetykset välitetään taajuuksilla langattomasti kotitalouksille.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sähkötuotteet-ryhmän tarkastaja Ahti Auvinen toteaa, että langattomien sähkölaitteiden osalta kuluttajan on syytä huomioida kaikki samat asiat kuin mitä tahansa kodinkonetta tai sähkölaitetta hankkiessaan.

– Kaikkien markkinoille saatettavien laitteiden tulee olla turvallisia käyttäjälleen ja ympäristölleen.

Jääkaapin näyttöön voi jättää viestin muulle perheelle.

Auvinen kertoo, että markkinoille saatettavien laitteiden tulee täyttää kaikkien niitä koskevien direktiivien vaatimukset. Osoituksena siitä laitteen arvokilvessä tulee olla CE-merkintä. Laitteiden mukana tulee toimittaa riittävät käyttöön liittyvät ohjeet.

– Langattomuuden ideana lienee se, että käytettävyys helpottuu ja toimintoja tulee lisää.

Kuluttajaliiton lakimies Timo Niemi toteaa, että osa kuluttajista tietää tarpeeksi langattomuudesta tehdäkseen oikean ostopäätöksen, mutta huomattava osa ei.

– Aina on olemassa riski, ettei tiedä, mitä on ostamassa. Usein laitteen kaikille ominaisuuksille ei ole käyttöä.

Niemen mukaan kuluttajan käsillä oleva tieto langattomuudesta vanhenee nopeasti. Kaikki kuluttajat eivät huomioi tietoturvariskejä, jotka liittyvät langattomiin tuotteisiin.

– Toki tietoa kannattaa etsiä aktiivisesti, mutta ensin pitäisi tehdä selväksi halut ja tarpeet. Aina ne eivät mene yksiin.

Niemi muistuttaa, että tehty kauppa sitoo, mutta kuluttaja ei voi heittäytyä ämpäriksi, jota myyjä voi kantaa mielin määrin paikasta toiseen. On myös myyjän vastuu selvittää, miten asiakkaan kotona toimii nettiyhteys ja hankittavan laitteen yhteensopivuus muihin. Niemi neuvookin ottamaan laitteen ensin kotiin kokeiluun.

– Hyvä, että kodinkoneliikkeissä on vaihtoehtoja ja kehittyneitä edistysaskeleita, mutta kuluttajan on syytä olla hereillä.