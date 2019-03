KKV epäilee useita taksien välityskeskuksia kilpailunrajoituksista, selvityspyynnöt lähetetty 13 yritykselle – Berner: Tarvittaessa pohdittava tiukempaa sääntelyä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV epäilee useita taksien välityskeskuksia kielletyistä kilpailunrajoituksista.

Viraston selvitysten mukaan välityskeskukset ovat saattaneet toimia kilpailulain kieltämällä tavalla, kun ne eivät ole välittäneet Kela-kyytejä syrjimättömästi kaikille taksiautoilijoille.

– Tämä vaikeuttaa ennen kaikkea markkinoille tuloa eli uusien yrittäjien pääsyä alalle, KKV:n apulaisjohtaja Valtteri Virtanen sanoo.

Välityskeskukset Suomessa ovat tyypillisesti alueen autoilijoiden omistuksessa. Näin ollen kyse voi olla myös kartellista, jos taksiyrittäjät ovat esimerkiksi sopineet, ettei Kela-kyytejä jaeta uusille yrittäjille.

Virasto on pyytänyt selvitykset asiasta lähes kaikilta Kela-kyytejä välittäviltä välityskeskuksilta. Selvityspyynnöt on lähetetty 13 yritykselle maaliskuun alussa, ja vastausaikaa on annettu kuukausi. Uudellamaalla Kela-kyytejä välittävä välityskeskus ei ole tutkinnan kohteena, sillä Kela on vastikään kilpailuttanut kyydit uudelleen.

KKV ei vielä tässä vaiheessa halua kertoa, millä alueilla tai missä yrityksissä ongelmia on erityisesti ilmennyt, sillä selvitykset ovat yhä kesken.

Taustalla on kaksi uudistusta, jotka tulivat voimaan viime kesänä. Taksilain uudistus vapautti kilpailua ja hinnoittelua. Samaan aikaan voimaan tulivat Kelan kilpailuttamat uudet sopimukset sairausvakuutuksesta korvattavien taksipalveluiden järjestämisestä.

Syksyyn mennessä päätös jatkotoimista

Viraston pääjohtajan Kirsi Leivon mukaan viimeistään syksyllä päätetään, viedäänkö yhtään tapausta markkinaoikeuteen. KKV voi tarvittaessa esittää yrityksille sakkoja.

– Toivomme ensisijaisesti, että yritykset korjaavat toimintaansa välittömästi. Välitysyhtiöiden pitää alkaa välittää kaikille taksiyrittäjille kyytejä samanlaisin ehdoin, Leivo sanoo.

Leivon mukaan korjausliike on samaan aikaan asiakkaan etu, sillä tasapuolinen kyytien jakaminen toisi käyttöön enemmän autoja.

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen pitää epäilyjä kielletyistä kilpailunrajoituksista huolestuttavina. Koskinen arvioi osasyyksi täysin muuttuneen markkinatilanteen.

– Olemme informoineet yhtiöitä ja kannustaneet heitä suhtautumaan asiaan riittävällä vakavuudella.

Tuottoisia Kela-ajoja "ydinryhmälle"?

KKV on selvittänyt taksimarkkinoiden ongelmia taksiautoilijoille lähetetyn kyselyn avulla. Kysely lähetettiin yli 6 000 autoilijalle ja siihen vastasi noin 2 300.

Monien eri alueiden taksiautoilijat kertovat KKV:n selvityksessä kohdanneensa välitysyhtiöiden syrjintää Kela-kyydeissä. Syrjintää on koettu muun muassa siinä, kuinka kyytitilauksia on jaettu eri autoille.

Kyselyyn vastanneet taksiautoilijat kuvailivat avovastauksissa tyypillisimmin, että kun taksi tuo pieneltä paikkakunnalta asiakkaan suuren kaupungin keskussairaalaan, se ei saa sairaalalta enää asiakkaita. Sairaalasta kyydin tilanneet asiakkaat jaetaan suuren kaupungin omille autoille.

Vastauksista ilmenee myös, että joissain isoissa kaupungeissa pitkät ja tuottavat Kela-ajot jaetaan tietyn "ydinryhmän" autoille ja muut taksit saavat yli jäävät kyydit. Lisäksi joissain maakunnissa on kieltäydytty ottamasta uusia autoja mukaan Kela-välitykseen ainakin osassa maakuntaa.

Vastaajista lähes puolet ei kyselyyn vastaamisen ajankohtana ajanut Kela-kyytejä. Yli 60 prosenttia heistä kertoi syyksi epäedulliset ehdot. Kerrotun mukaan välitysyhtiö vaatii esimerkiksi tietynmerkkisen mittarin tai maksupäätteen.

Taksien kokemat ongelmat vaihtelivat maakunnittain.

KKV:n mukaan erityisesti harvaan asutuilla alueilla merkittävä osa yksittäisen taksiautoilijan tuloista tulee välityskeskusten välittämistä ja yhteiskunnan tukemista kyydeistä.

Berner: Tarvittaessa pohdittava tiukempaa sääntelyä

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) pitää ehdottoman tärkeänä, että KKV tutkii perusteellisesti Kela-kyytien välittämiseen liittyvät ongelmat. Niistä on esitetty Bernerin mukaan runsaasti aiheellista kritiikkiä.

– Jos viraston epäilemä välityskeskusten harjoittama taksiyritysten syrjintä ja epätasapuolinen kohtelu pitää paikkansa, on vakavasti pohdittava, pitääkö taksivälityskeskukset ottaa tiukemmin sääntelyn piiriin, Berner sanoo.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kannanotoissaan pitänyt perusteltuna taksimarkkinoiden avaamista kilpailulle. Leivo pitää markkinoiden avaamista edelleen perusteltuna, mutta sanoo, että kaikkien osasten on tällöin kuitenkin oltava kohdallaan ja että epäkohdat on selvitettävä.

– Tulemme tekemään monella rintamalla tässä työtä, ja tämä selvitys (Kela-kyydeistä) on yksi osa sitä, KKV:n pääjohtaja Leivo sanoo.