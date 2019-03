Kirjattu lähetys voi tuoda harmia yrittäjälle Postissa – yrityksen nimellä tullutta lähetystä ei saa ilman kaupparekisteriotetta tai valtakirjaa

Eikö siinä nyt voisi vain pyytää todistamaan henkilöllisyytensä. Jos oli väärä kaveri, niin löytyy kyllä henkilöllisyyden perusteella, ja taitaapa jokaisessa postissa olla kameravalvonta eli kuvakin on. Todennäköisyys sille, että kirjattua lähetystä tulee hakemaan joku muu kuin kyseisen yrityksen työntekijä, on kuitenkin melko pieni. Ja rekisteriote on helppo väärentää, eikä sen aitoutta siinä tiskillä ryhdytä tarkastamaan kuitenkaan. Samaten valtakirjan väärentäminen on helppoa. Posti voisi jo tulla tälle vuosisadalle ja unohtaa lähinnä enää symbolista arvoa omaavat paperilappuset. Henkilöllisyyden toteaminen voisi tapahtua vaikka hakijan pankkitunnuksilla tai muilla ykeisillä sähköisen tunnistautumisen keinoilla Postin sovelluksessa, sekä vaikka toimipaikan tiskillä asiakaspäätteellä: Syötä lähetystunnus...valitse tunnistautuminen...syötä pankin käyttäjätunnuksesi tms. ja vahvista pankkitunnuksilla. Vastineeksi tästä systeemi yskäisee ulos varmistuskoodin tms., tai vaikka sitten sen varsinaisen oikean lähetystunnuksen; Jos asiakkaan tunnus olisikin tiiviste (hash) siitä oikeasta lähetystunnuksesta.