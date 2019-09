Kilpailu- ja kuluttajavirasto järjestää tarvittaessa paluumatkat Tjäreborgin matkalaisille – majoituksia ei pidä maksaa uudelleen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää matkatoimisto Tjäreborgin kanssa keinoja, joilla ulkomailla olevat matkustajat saadaan kuljetettua takaisin Suomeen.

Maanantaina aamupäivällä tilanne on se, että matkustajien paluumatkojen tilannetta selvitetään. Tjäreborg on tiedottanut, että se pyrkii vielä maanantain aikana saamaan lisätietoa loppuviikon osalta. Maanantain lentonsa Tjäreborg joutui perumaan.

Matkustajien tilannetta auttaa se, että Tjäreborgilla on kilpailu- ja kuluttajavirastossa mahdollisen maksukyvyttömyyden varalle vakuus, josta maksetaan kaikki etukäteen maksetut matkat, varausmaksut ja keskeytyneistä matkoista saamatta jääneet palvelut.

Lisäksi virasto järjestää tarvittaessa paluukuljetukset kaikille Tjäreborgilta matkansa ostaneille matkustajille. Vakuus on oltava olemassa valmismatkojen osalta.

Tjäreborgilta ostetut reittilennot toteutuvat normaalisti. Jos reittilennon ostaneiden matkustajien majoitus ja muut matkajärjestelyt on maksettu, heidän kannattaa jatkaa matkaansa suunnitellusti.

– Matkustajien ei kannata alkaa itse järjestellä paluukuljetuksia, koska näitä ei välttämättä korvata. Majoituksia ei myöskään pidä maksaa uudestaan, vaikka hotelli niin vaatisi, virasto tiedottaa.

Matkanjärjestäjän on huolehdittava, että valmismatkan vakuus on aina riittävä ja yrityksen on tarkistettava vakuus kuukausi kerrallaan.

Vakuuden on riitettävä matkustajien paluukuljetukseen, matkustajien majoitukseen matkakohteessa paluukuljetukseen asti, matkan peruuntuessa kuluttajien ennakkomaksuihin ja matkan keskeytyessä keskeytynyttä matkan osaa vastaavan hinnan korvaamiseen kuluttajille.

Epäselvissä tilanteissa voi olla yhteydessä kilpailu- ja kuluttajaviraston asiakaspalvelunumeroon, +358 29 505 3193.

Tjäreborgin omistajakonserni Thomas Cook Group ilmoitti maanantaina aamulla hakeutuvansa konkurssiin. Sen seurauksena kaikki Thomas Cook Airlines Scandinavian lennot perutaan.