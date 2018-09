Kiinan verkkokauppajätin perustaja Jack Ma väistyy vuoden päästä yhtiön johdosta

Kiinalaisen verkkokauppajätti Alibaban perustaja ja johtaja Jack Ma väistyy tehtävästään ensi vuoden syyskuussa, yhtiö kertoo. Ma pysyy tehtävässään vielä noin vuoden ajan, jotta muutos tapahtuisi sujuvasti. Seuraajaksi on valittu Daniel Zhang.

Ma pysyy hallituksessa vielä vuoden 2020 yhtiökokoukseen asti.

Yli 30 miljardin euron omaisuuden kerännyt Ma ei kerro, mitä aikoo tehdä tulevaisuudessa, mutta sanoo haluavansa palata takaisin koulutuksen pariin.

Ma työskenteli englannin kielen opettajana ennen kuin hän perusti Alibaban vuonna 1999.

Nykyisin Alibaba on maailman suurimpia verkkokauppoja, joka on versonut ympärilleen myös muuta liiketoimintaa, kuten Alipay-maksupalvelun. Ma on myös kehittänyt "sinkkujen päivän", 11. marraskuuta, josta on kehittynyt Kiinan suurin ostospäivä.