Kevan sijoitusten tuotto nipin napin plussalle

Tuliko jollekin oikeasti yllätyksenä, että eläkejärjestelmä yskii? Vai kuvitteliko joku oikeasti, että 1,5 miljoonalle eläkeläiselle voidaan taata 20-30 vuodeksi eläketurva, joka keskimäärin on nyt 1650€ kuussa? Moni työntekijä saa tuota vähemmän palkkaa!

Surullinen totuus tässä kokonaisuudessa on se, että yhteiskunnan kantavista rakentaista on jouduttu leikkaamaan alati kasvavien eläkemaksujen seurauksena. Kun kysytte, miksi veroeurot eivät riitä, muistakaa, että pelkästään eläkemaksu syö palkasta 25%. Tämä on tilanne nyt, huomenna asiat ovat vielä pahemmin. Työllisyyden tulisi nousta yli 80%:tiin, jotta tilanteessa päästäisiin edes normitasolle, eikä tuolloinkaan työntekijän asemaa voitaisi vielä yhtään helpottaa. Kuten Orpo sanoi uudessa budjettilinjauksessaan, 2020-luvulla meillä ei ole rahaa vanhusten eläke- ja hoivalupausten täyttämiseen.

Oleellinen kysymys tässä kokonaisuudessa on se, kuinka paljon yhteiskunnan kantavista rakenteista (koulutus, poliisi, puolustusvoimat, sosiaali- ja terveyspalvelut jne.) voidaan vielä jatkossa leikata/tehostaa, ennenkuin ne sortuvat turhan raskaan painolastin alle? Jossakin vaiheessa tämä tulee auttamattomasti vastaan ja uskon että se aika koittaa hyvin pian.