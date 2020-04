Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt, että ravintola-alalle on kompensoitava koronakriisin aiheuttaman sulkemisen johdosta tulevia menetyksiä.

Julkisuudessa on viime päivinä esiintynyt väitteitä, joiden mukaan keskustassa olisi vastahankaisuutta ravintoloiden tukemisessa – ainakin tukisummien kohdalla.

Samaa viestiä toisti sunnuntaina MTV:llä Ravintola-alan yrityskauppoihin erikoistuneen Activalin toimitusjohtaja Ari Larnemaa. Hän väitti, että keskusta olisi viemässä ravintoloilta viimeisetkin.

Keskustan oletettu nihkeys asiassa johtuu Larnemaan mukaan puolueessa elävästä "ravintolavastaisesta maahengestä." Kovista väitteistä huolimatta jutussa ei oltu kysytty asiaa keskustaväeltä itseltään.

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä kiistää jyrkästi julkisuudessa kiertävät väitteet. Larnemaan kommentteja hän pitää väärinä ja suorastaan ilkeinä.

– Tämä väärä poliittinen viesti on mennyt hämmentävän hyvin läpi mediassa, vaikka totuus on täysin päinvastainen. Keskusta on ehdottomasti matkailu- ja ravintola-alan puolella sekä edellyttää, että sille osoitetaan tässä vaikeassa tilanteessa tukea.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) kiistää, että keskusta olisi ravintola-alan tukemista vastaan. Arkistokuva. KUVA: Joel Maisalmi

Kärnä myöntää, että puolueessa ja sen eduskuntaryhmässä on erilaisia näkemyksiä alkoholipolitiikasta.

– Se on kuitenkin fakta, että tästäkin huolimatta koko eduskuntaryhmä haluaa yksimielisesti osoittaa tukea ravintola-alalle. Meistä se ei jää kiinni.

Kärnä huomauttaa, että hän on itse esittänyt ravintoloille sekä pienpanimoille alkoholin ulosmyynti- ja kotiinkuljetusoikeutta jo koronakriisin alkuvaiheessa. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen yhtyi näkemykseen perjantaina.

– Tämä ei välttämättä ole koko ryhmämme yksimielinen kanta, mutta sen voin todeta, että huomattavan enemmistön kanta se on. Haluan tällä tähdentää, että tällaiset muutokset alkoholilainsäädäntöön eivät ole keskustasta kiinni. Pallo on tällä hetkellä STM:llä ja demareilla. Mikäli sieltä tällainen esitys annetaan, niin keskusta tulee sitä tukemaan.

Kärnä painottaa myös sitä, että keskusta haluaa ravintoloille lisäksi oman erillisen tukipaketin.

– Hallituksessa neuvottelut yksityiskohdista ovat kesken. On äärimmäisen ikävää, että joku hallituskumppaneista, tai sellaisen edustajista, on päättänyt pelata härskiä poliittista peliä ja vuotanut aivan vääriä tietoja medialle.

Kärnä ei yksilöi, ketä hallituskumppaneista hän epäilee härskistä pelistä.