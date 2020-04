Keskuskauppakamari: Koronakriisistä johtuva eristäytyminen maksaa 1,2 miljardia euroa viikossa

Riippuu siitä mitä halutaan, nykyinen tilahan on lähinnä normaali, kulutus on minimissä ja oikeastaan vain tarpeellinen sallitaan.

Liikenteen päästöt ovat pudonneet ja sama koskee teollisuutta, joten on aihetta olla tyytyväinen...velkarahalla pyöritetty kulutus ja jatkuva talouskasvu eivät ole tavoiteltava asia.

Ihmisten on syytä opetella tulemaan vähällä toimeen ja monet ovat joutuneet tekemään sitä jo ennen koronaa, mutta nyt se koskee lähes kaikkia...typerät lomamatkat ovat stopissa ja muutkin turhuudet on minimissä.