Kemin uuden sellutehtaan maatöitä tehdään jo – "Investointipäätöstä voidaan lykätä, mutta jossain vaiheessa tehdas nousee"

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä lupailee Kemin miljardiluokan tehdasinvestointia ennemmin tai myöhemmin. Paikalla tehdään jo maatöitä.

Kemin uuden biotuotetehdashankkeen suunnittelu etenee, eikä miljardihanketta pysäyttäne edes maailmantalouden epävakaudet.

– Jos maailmanmarkkinatilanne muuttuu, investointipäätöstä voidaan lykätä, mutta jossain vaiheessa tehdas nousee, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoo.

Kemin nykyisen sellutehtaan tekniikka on pääosin 1980-luvulta. Vaikka nykyisellä tehtaalla ei ole viimeistä käyttöpäivää, sellutehtaan elinkaari alkaa olla loppusuoralla, eikä nykyisen tehtaan osittainen korjaaminen ole järkevää.

Metsä Group kertoi kuluvan vuoden huhtikuussa aikovansa rakentaa Kemiin biotuotetehtaan, jonka kustannusarvio oli 1,5 miljardia euroa. Samassa yhteydessä metsäyhtiö kertoi rakentavansa Raumalle uuden sahan, jonka kustannusarvio kaksi sataa miljoonaa euroa.

Nyt Kemin sellutehtaan alueella tehdään valmistelevia maatöitä ja hankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointiprosessi on käynnissä.

– Ympäristövaikutusten arviointiselostus eli YVA-selotus jätetään syyskuussa 2019. Ympäristölupahakemus sekin jätetään tämän vuoden syyskuussa, Metsä Fibren projektijohtaja Jari-Pekka Johansson sanoo.

Lopullinen investointipäätös tehdään aikaisintaan vuoden 2020 kesällä. Kun päätös on tehty, uuden tehtaan rakentaminen alkaa heti.

Uuden biotuotetehtaan jälkeen selluntuotantomäärät Kemissä kasvavat nykyisestä 0,6 miljoonasta tonnista 1,5 miljoonaan tonniin.

Kemissä tuotetusta sellusta reilut puolet menee Metsä Boardin käyttöön ja markkinoille sellusta päätyy noin 45 prosenttia. Suurin asiakas on Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board, joka valmistaa sellusta muun muassa valkoista kraftlaineria eli korkealuokkaista kartonkia, jota käytetään esimerkiksi tuotepakkauksissa ja erilaisissa kartonkiastioissa.

– Muovin heikko imago ja muovista eroon -ajattelu luo meille uusia mahdollisuuksia kehittää uusia ratkaisuja, joilla muovia voidaan korvata. Me etsimme jatkuvasti uusia tapoja käyttää kartonkeja ympäristöystävällisemmin, Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio sanoo.

Metsä Board on keskittänyt uusien kartonkituotteisiin liittyvän tutkimus- ja kehitystoimintansa Äänekoskelle.

Maailmanmarkkinoille tuotettu sellu lähtee Euroopan ja Välimeren alueen markkinoille. Jatkossa asiakashankinta painottuu yhä enemmän Asiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

– Pohjois-Amerikassa meidän asemaa parantaa se, että siellä paikallinen teollisuus menee alaspäin ja se avaa meille uusia mahdollisuuksia, Hämälä sanoo.

Suomessa on tällä hetkellä useita sellutehdashankkeita, joista Kemin biotuotetehdas on kiistatta suurin.

Pisimmällä on Kemijärven sellutehdashanke, joka sai ympäristöluvan kesäkuussa. Hankkeelle myönnetystä ympäristöluvasta on tehty useita valituksia, joiden käsittely on vielä kesken.

Hämälä itse ei ota kantaa siihen, kuinka monta sellutehdashanketta Suomessa voisi toteutua, mutta muita hankkeita seurataan tarkasti.

– Muiden hankkeiden aikataulut vaikuttavat meidän aikatauluihimme ja päinvastoin. Raaka-ainevarastot eivät ole niin väljiä, etteivätkö ne vaikuta toisiinsa, pääjohtaja sanoo.

Sellutehtaiden ympärillä käytävän keskustelun ydin keskittyy puun riittävyyteen ja hakkuiden oikeaan määrään.

Metsä Groupin uusi biotuotetehdas käyttäisi puuta 7,6 miljoona kuutiota, kun nykyisen laitoksen puun tarve on 3,1 miljoonaa kuutioita vuodessa. Yhtiön mukaan suurin osa puusta hankitaan kotimaasta, mutta puuta voidaan tuoda myös esimerkiksi Ruotsista tai Venäjältä.

– Ydinkysymys on se, että Metsä Groupin tehtävä on luoda uutta kysyntää suomalaiselle puulle, Hämälä sanoo.