Kellot raikaavat pörssissä naistenpäivän kunniaksi – Yritysmaailmassa tasa-arvo on kaukana: naisten osuus suomalaisten pörssiyritysten toimitusjohtajista on kuusi prosenttia

Valintojen puolesta Suomessa on täydellinen tasa-arvo. Se miten valintansa tekee on jokaisen oma asia. Ja muistakaa, että miehet kuolevat töissä, ovat yliedustettuna vankiloissa ja asunnottomina. Onko se sitten tasa-arvoa? On myös pakollista armeijaa ja koululaitos on käytännössä rakennettu naisille. Feministit vain tästä riidankylvämisestä hyötyvät - kuvittelevat olevansa tarpeellisia.