Välimiesoikeus on vahvistanut, että Kildarella on oikeus lunastaa Technopoliksen vähemmistöosakkeet. Nasdaq Helsinki on keskeyttänyt kaupankäynnin Technopoliksen osakkeilla tiistaina kello 11.36.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on Technopoliksen vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn yhteydessä käsittelyratkaisussaan vahvistanut myös, että Kildarella on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamiseksi.

Technopolis haki 6. helmikuuta kaupankäynnin lopettamista Technopoliksen osakkeilla ja osakkeiden poistamista Nasdaqin pörssilistalta ehdollisena sille, että Kildare on saanut lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Technopoliksen osakkeisiin.

Vakuuden asettamisesta ja Technopoliksen osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tiedotetaan erikseen.