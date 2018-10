Kasvuyritykset kokoontuivat Oulun teatteriin – Liikun toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi kertoo menestyksen piilevän kolmessa laatikossa

Mikä on menestyksen avain? Kysymykseen etsittiin vastausta tiistaina Oulun teatterissa, missä kohtasivat toisensa liki 300 kuulijaa sekä joukko kasvuyritysten edustajia nyt jo viidettä kertaa järjestetyssä Northern Glow 2018 -bisnesfoorumissa.



Kuntokeskus Liikun toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi katsoo, että menestys perustuu toisensa päälle kasatuille kolmelle laatikolle.



– Sitkeästi, sisukkaasti päivästä toiseen. Rehellisyys, itsekriittisyys: jos jotakin on pielessä, se korjataan. Katse eteenpäin ja kaasua, Riihijärvi listaa.



Kuntosaliketju on syntynyt vastuksista huolimatta. Yrittämistä siivitti ajatus siitä, että kuntosaliasiakkaita kyrsii sitoutumisen vaatimus ja kova hinta.



– Idea ei jättänyt rauhaan, Riihijärvi sanoo.



Nyt asiakkaita on rapiat 13 000 ja tavoitteena olla alan suurin kotimainen ketju 2020.



– Me myymme volyymiä, Riihijärvi toteaa.

Kauppalehden 1999 aloittama Menestyjät-sarja luokittaa vuodesta toiseen yrityksiä maakunnissa tilinpäätösten perusteella. Ongelmana on se, että menestyjät kaihtavat kertoa itsestään julkisesti.



– Menee kaikki aika siihen, kun teeskentelee persaukista, kertoo uutispäällikkö Janne Pöysti eräänkin kauppiaan huokaisseen.



Kun Pohjois-Pohjanmaalla murskataan lukuja, nousee kärkisijoille Craftman Oy. Yritys, joka kasvoi viime vuonna liki 120 prosenttia, tarjoaa rakentajia laitevalmistajien aliurakoitsijoille ympäri maailmaa. Tytäryhtiö toimii Puolassa.



– Suomalainen hermosto ja puolalaiset lihakset, toteaa toimitusjohtaja Jari Kähkönen.



Menestyksen takana ovat intohimo ja pitkäjänteisyys sekä vapauden ja vastuun periaate: ihan sama milloin tehdään, kunhan työ valmistuu sovitusti.



– Työaikaa ei ole kellään. On vain hommia, Kähkönen sanoo.