Kassat kilisevät kehnoista keleistä huolimatta – alennusmyyntien isot avaukset tulossa joulun jälkeen

Vähäluminen alkutalvi ei juuri ole hidastanut edes urheilukaupan kasvua. Joulun jälkeiset alennus-myynnit pitävät pintansa.

Edes pitkään lumeton alkutalvi ei näytä nitistäneen kaupan kasvua tänä vuonna.

– Koko kauppa on nyt noin neljän prosentin ja vähittäiskauppa liki kolmen prosentin kasvussa. Jokainen kuukausi on ollut parempi kuin edellinen, Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen kertoo.

Loikkasen mukaan myynti on kasvanut myös talviurheiluvaatteiden ja -välineiden kaupassa, vaikka kelit yleensä aina vaikuttavatkin sääsidonnaisten tuotteiden myyntilukuihin.

– Etelässä ja rannikkoseuduilla on ollut vähälumista, mutta idässä ja pohjoisessa lunta ja pakkastakin on jo riittänyt, Loikkanen muistuttaa.

Myös Urheilun vähittäis- ja tukkukauppa ry:n (UVT) mukaan urheilukaupassa näyttää nyt paremmalta kuin viime vuonna.

– Tukkukaupassa kasvua on erityisesti vaatteissa ja urheiluvälineissä. Jalkineiden kokonaismyynnissä näkyy hieman se, että etelän lumeton alkutalvi on vähentänyt pitopohjakenkien myyntiä, UVT:n projektipäällikkö Hanna-Liisa Erkheikki sanoo.

Muoti ja urheilukauppa TMA ry taas kertoo, että vähittäiskauppakin on käynyt odotettua paremmin. Urheiluvaatteita ja -välineitä ostetaan paljon myös joululahjoiksi.

– Niitä ostetaan jouluna suhteellisesti enemmän kuin muotivaatteita. Myöhään alkava talvi lisää urheilutuotteiden määrää pukinkontissa, TMA:n toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpää sanoo.

Joulukuussa kassat kilisevät etenkin tavarataloissa ja erikoiskaupan aloilla. Esimerkiksi kellojen ja korujen sekä kirjojen myynti on noin 120 prosenttia suurempaa kuin muina kuukausina keskimäärin.

Kaupaksi käyvät myös kodintekniikka sekä lelut, pelit, lahjatavarat ja askartelutarvikkeet. Tavarataloissa myynti on joulukuussa 57 prosenttia suurempaa kuin muina kuukausina.

– Perinteisesti viimeinen viikonloppu ennen joulua on kaupoissa kaikkein kiireisintä aikaa. Nyt kun jouluaatto sattuu olemaan maanantai, niin tässähän on ollut alla täysi viikko ostoksille, Loikkanen toteaa.

Päivittäistavaroiden myynti kasvaa joulukuussa liki 20 prosenttia keskimääräiseen kuukausimyyntiin verrattuna.

Joulun jälkeiset alennusmyynnitkin näyttävät pitävän pintansa, Black Fridayn kaltaisista uusista markkinointitempauksista huolimatta.

– Kaupoissa pitää silloin jo ihan oikeasti alkaa tehdä tilaa kevään vaatteille ja tavaroille. Alennusmyynnit ovat hieman aikaistuneet, mutta tänäkin vuonna isommat avaukset varmaan nähdään vasta joulun jälkeen, Loikkanen arvioi.

– Ale-koreissa on yleensä paljon sesonkituotteita, vaatteita ja leluja. Se vähän riippuu siitä, miten kaupoissa on osattu ennakoida kysyntää. Nykyisin tavaroiden kierto on nopeutunut, ja varastoja täydennetään aina tarvittaessa.

Kaupan liiton mukaan suurin osa suomalaista tekee yhä alennusmyyntiostoksensa kotimaisista kivijalkakaupoista.

– Ale-tuotteita ei useinkaan osteta todelliseen tarpeeseen, vaan kauppaan lähdetään katselemaan, mitä kivaa sieltä ehkä löytyisi, Loikkanen sanoo.

– Verkkokaupoissakin alennusmyynnit varmaan lisääntyvät vähitellen, kun käyttäjiä tulee lisää.