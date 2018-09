Kaleva myy Erwekon Pohjois-Karjalan Kirjapainolle – Erwekon toiminta jatkuu Oulussa ja pääkaupunkiseudulla

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj (PKK) on ostanut Erweko Oy:n koko osakekannan Kaleva Oy:ltä. Kaupan myötä PKK kasvaa Erwekon noin 70 työntekijällä ja noin yhdeksän miljoonan euron liikevaihdolla.

Viime vuonna PKK:n henkilöstömäärä oli lähes 400 ja liikevaihto kaikkiaan noin 80 miljoonaa euroa, josta painotoimialan ulkoisen liikevaihdon osuus oli noin 57 miljoonaa euroa.

Erwekon tuotantotoiminta jatkuu sekä Oulussa että pääkaupunkiseudulla myös omistajavaihdoksen jälkeen. Yrityskaupan myötä PKK:n ja Erwekon myyntiverkosto ja asiakaskunta kattaa lähes koko maan. Erwekon työntekijät siirtyvät Pohjois-Karjalan Kirjapainolle niin sanottuina vanhoina työntekijöinä ja yhtiön toiminta jatkuu tällä erää sellaisenaan.

Kaleva-konsernin toimitusjohtaja Juha Laakkonen sanoo, että yrityskauppa terävöittää Kalevan strategista fokusta.

Painotoiminnasta luopuminen vaati tarkkaa harkintaa.

– Erwekolla on 70-vuotinen historia ja Kaleva Printistä lähtien meillä on myös painotoiminnassa pitkä historia. Se on kuitenkin investointivaltainen ala, emmekä pysty kaikkeen keskittymään, Laakkonen sanoo.

– Meidän pitää tarkasti miettiä, mihin kaikkeen meillä on mahdollisuuksia. Nyt on kyse ydinstrategiaan keskittymisestä eli kustannustoiminnasta ja uusien liiketoiminta-alueiden rakentamisesta, siinä on meille riittävästi tekemistä. Keskitymme kasvattamaan paikallisjulkaisujen määrää sekä luomaan uusia markkinointipalveluja ja -alustoja, Laakkonen sanoo.

Erwekon toimitusjohtaja Tapio Hedman on tyytyväinen uuteen omistajaan.

– Erweko saa uuden vakavaraisen omistajan, jolla on edellytykset ja valmius panostaa yhtiössä saavutetun poikkeuksellisen hyvän tuloskäänteen ja lukuisten kehityshankkeiden jatkamiseen. Yrityskaupan seurauksena Erwekon tuote- ja palvelutarjonta kasvaa merkittävästi, muun muassa suurkuvatulostamiseen ja sivunvalmistukseen, sanoo toimitusjohtaja

– Solmitulla yrityskaupalla myös me saamme vahvistettua tuotetarjontaamme, laajennettua markkinoitamme sekä pääkaupunkiseudulle että Pohjois-Suomeen, PKK:n painotoimialajohtaja, PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan puolestaan kommentoi.