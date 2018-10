Kaksi pohjoissuomalaista yritystä valtakunnallisen yrittäjäkisan finaaliin – lastenvaatefirmalle ja aktiviteettipuistoille kiitosta

Lastenvaatteita valmistava Gugguu sekä sisäaktiviteettipuistofirma SuperPark ovat mukana valtakunnallisen yrittäjäkisan finaalissa tänä vuonna. Voittaja selviää 2. marraskuuta.

Oululainen Gugguu on perustettu vuonna 2012. Sen yrittäjinä toimii kaksi sisarusta Miia Riekki ja Anne Valli. Mallistossa on siskosten itse suunnittelemia lastenvaatteita. Tuotteita myydään verkkokaupassa sekä jälleenmyyjien välityksellä eri puolilla maailmaa. Yrityksen liikevaihto on liki 4,5 miljoonaa euroa, ja se työllistää kymmenen henkilöä.

Sotkamolainen SuperPark on Juha Tanskasen yritys. Puistoja on Suomessa yhteensä kolmetoista, ja maailmalla pian seitsemän. Yritys aikoo jatkossakin panostaa kansainväliseen kasvuun. Sisäaktiviteettipuistoissa on erilaisia liikunnallisia ajanvietteitä. Yrityksen liikevaihto on lähes 14 miljoona euroa ja henkilökuntaa noin 200.

EY Entrepreneur of the Year 2018 -kilpailun finalistit ja viiden maantieteellisen alueen parhaat yrittäjät julkistettiin keskiviikkona Helsingissä EY-talolla.

Finalisteja on yhteensä kymmenen. Valtakunnalliseen loppukilpailuun valitut yritykset ovat kasvattaneet vuotuista liikevaihtoaan tasaisesti. Myös yritysten työllistämisluvut ovat positiivisia.

Muut kilpailussa mukana olevat yritykset:

Asko Schrey, Accountor-ryhmä

Pia Erlund, by Pia´s

Pekka Kari, CAP-Group

Johannes Kangas, Forenom

Samu Hällfors, Framery

Mikko Kuitunen, Vincit

Teemu Kiiski, Finnish Design Shop

Mia Mantsinen, Mantsinen Group