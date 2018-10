Kainuun ja Lapin taloudella menee hyvin – joillakin aloilla puhutaan jo työvoimapulasta

Sekä Kainuun että Lapin talous on nyt kasvu-uralla, kertovat Kainuun ja Lapin ely-keskukset. Tärkeitä aloja talouskasvun kannalta ovat teollisuus, kaivosala sekä matkailu.

Kainuussa kaivostoimintaan suunnitteilla olevat investoinnit vahvistavat kaivosten merkitystä maakunnalle. Lisäksi metsätaloudessa on pitkästä aikaa markkinalähtöistä kasvua. Vaikka talouskasvu ei ole enää yhtä voimakasta kuin keväällä 2018, merkkejä sen pysähtymisestä tai taantumisesta ei lähimmän puolen vuoden ja vuoden aikana ole.

Kainuun taloudenkasvu on johtanut siihen, että myös työpaikkoja on ollut tarjolla. Kainuun ely-keskuksen johtava asiantuntija Anne Ristioja sanoo, että Kainuussa voidaan puhua usealla alalla jo työvoimapulasta. Myös Lapissa työvoiman saatavuus on vaikeutunut, ja työvoimapulasta kärsitään yhä useammalla alalla.

Maakuntien työllisyysaste on kääntynyt kasvuun, ja Kainuun työttömyyttä leimaava vaikeasti työllistyvien määrä on vähenemässä.

Globaalin talouden muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa nopeastikin Pohjois-Suomen maakuntien taloustilanteeseen. Muutokset esimerkiksi raaka-aineiden kysyntä- ja tarjontatilanteissa voivat olla hyvinkin ennalta-arvaamattomia.

Lapin ely-keskuksen tiedotteessa todetaan, että luonnonvarojen jalostaminen ja jalostusasteen nostaminen ovat mahdollisuus ja haaste. Luonnonvarojen kestävässä käytössä pitää huomioida eri elinkeinot ja luonnonsuojelu. Teknologioiden kehittyminen tuovat uusia mahdollisuuksia jalostusasteen nostamiseen ja ympäristöystävälliseen teknologiaan.

Kummassakin maakunnassa matkailussa on hyvä vire. Erityisesti Lapissa matkailun kasvu on vahvaa, ja sen odotetaan kasvavan. Kainuussa matkailun henkilöstömäärä on kääntynyt hienoiseen nousuun.