Käänne Keskon ruokakaupassa vahvistuu – K-ryhmä kasvattaa markkinaosuuttaan, mutta S-ryhmä on vielä kaukana

Suomen ruokakaupan markkinoiden kakkonen, K-ryhmä kirii nyt kiinni pitkän etumatkan vetänyttä markkinajohtaja S-ryhmää. K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi toisella vuosineljänneksellä vajaat seitsemän prosenttia eli selvästi markkinoita nopeammin. Kokonaismarkkinoiden kasvu oli 4,2 prosenttia.

– Nyt on syytä hymyyn, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoi, kun hän esitteli yhtiön toisen vuosineljänneksen tuloksen Keskon uudessa päätoimitalossa, K-kampuksessa Helsingin Kalasatamassa.

Kaupan alalla toimiva Kesko teki kaikkien aikojen parhaan toisen vuosineljänneksen tuloksen. Keskon vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti–kesäkuussa reiluun 122 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin tulos oli 113 miljoonaa euroa. Liikevaihto toisella neljänneksellä oli noin 2,8 miljardia euroa.

Keskon suurin toimiala on päivittäistavarakauppa ja käänne ruokakaupan markkinaosuuskisassa tapahtui Helanderin mukaan vuosi sitten keväällä. Kesko on pystynyt kasvattamaan myyntiään ja markkinaosuuttaan. Kasvu on ollut myös kannattavaa.

– Suomalaiset arvostavat laatua, hyviä valikoimia ja vaivattomuutta. Näitä asioita toteuttamalla kasvua on tullut.

K-ryhmällä on kuitenkin vielä pitkä takamatka Suomen ruokakaupan ykköseen, S-ryhmään. S-ryhmän markkinaosuus päivittäistavaramyynnistä vuonna 2018 oli 46,4 prosenttia ja K-ryhmän 36,1 prosenttia.

Ruuan verkkokaupassa merkittävä muutos

Ruokakauppa ja asiakaskäynnit ovat kasvaneet kaikissa K-ryhmän ketjuissa. K-ryhmän ruuan verkkokauppaa Helander kutsuu voittajakonseptiksi. Toisella neljänneksellä K-ryhmän ruuan verkkokauppa kasvoi 119 prosenttia.

– Kyse on merkittävästä muutoksesta suomalaisessa ruokakaupassa, mikä näkyy pääkaupunkiseudulla ja keskeisissä maakuntakeskuksissa.

Säästöjä K-ryhmän ruokakauppa on saanut ostamansa Lähikaupan toimintojen integroimisesta onnistuneesti. K-kauppiasyrittäjyyden houkuttelevuutta on lisännyt monikauppamalli eli jo noin 250 ruokakauppiaalla on enemmän kuin kaksi kauppaa.

Yksi Ruotsin johtavista rautakauppiaista

Helanderin mukaan Keskon suurimmat kasvumahdollisuudet ovat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa. Ruotsalaisen rautakauppaketju Fresksin osto toteutui toukokuussa ja Kesko toimii nyt Ruotsin markkinoilla K-Bygg-nimellä.

Yrityskaupan jälkeen Keskosta tuli yksi Ruotsin suurimmista rautakauppiaista. Kesko tavoittelee merkittäviä synergiaetuja K-Raudan ja K-Byggin välille. Rakentamisen painopiste on Keskon mukaan siirtymässä korjausrakentamiseen.

Autokaupassa häiriöitä

Autokauppaa vaivaa Keskon mukaan Euroopan laajuinen markkinahäiriö. Se johtuu uuden WLTP-päästömittausjärjestelmän käyttöönotosta. Keskon autokaupan liikevaihto laski 13 prosenttia toisella neljänneksellä, mutta teki edelleen viisi miljoonaa euroa liikevoittoa.

Suomen autokauppaa on häirinnyt lisäksi epävarmuus autoverotuksesta ja autojen käyttövoimasta. Uusien autojen myynti on Suomessa 13–14 prosenttia alle normaalin tason.

Helander muistuttaa, että hallitus on ilmoittanut, että se ei kaavaile muutoksia autoverotukseen.

– Lisäksi uuden auton osto on aina ekoteko verrattuna vanhalla autolla ajamiseen, olipa auton käyttövoima mikä tahansa.

Helander arvioi, että uusien autojen myynnin pitäisi kohota Suomessa 200 000 auton tasolle, jotta liikenteen hiilidioksidipäästöt putoaisivat merkittävästi.