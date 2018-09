K-ryhmä selvitti: Opintotukipäivinä ostetaan pienpanimo-oluita ja huulipunaa – loppukuun rahapulassa opiskelija rouskuttaa keräkaalta ja hankkii ehkäisyvälineitä

Pelottavintahan tässä on se että vaikka nämä kaupparyhmät sanovat ettei he seuraa ihmisiä niin sitä he juuri tekevät. Ei ne bonuskorttijärjestelmiä tarvita inventaarion takia koska kaupat pystyvät seuraamaan tuotteiden menekkiä ihan puhtaasti kassalyöntien kautta. Kortit ovat vain ihmisten ketjuun sitouttamista ja vakoilua varten. Bonuskorttijärjestelmän hyödyt asiakkaille on silmänlumetta. Jos kortteja ei olisi niin säästyneillä kustannuksilla voitaisiin hyvin halventaa tuotteiden hintoja kautta linjan.