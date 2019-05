Kaleva Median toimitusjohtaja Juha Laakkonen haluaa nostaa riman tekemisissään riittävän korkealle.

50 vuotta

Kaleva Median toimitusjohtaja Juha Laakkonen sanoo olleensa onnekas siinä, että vastuulliset työtehtävät ovat olleet aina erilaisissa yrityksissä.

Laakkonen tuli Kalevan toimitusjohtajaksi it-alan yrityksen vetäjän paikalta pari vuotta sitten. Kalevaan tullessaan hän oli perehtynyt media-alaan lähinnä kuluttajana, mutta hän tarttui rivakasti lehtitalon peräsimeen. Kaleva on hänen aikanaan esimerkiksi tarttunut yrityskauppojen kautta moneen uuteen yritykseen.

Laakkosen mielestä on mukavinta olla töissä kasvuyrityksessä, ja mediakenttä tarjoaa nyt kasvun tavoittelussa sopivasti tekemistä.

– Tämä on erittäin mielenkiintoinen tehtävä. Minä uskon, että me pystymme oikeilla liikuilla löytämään kasvupolkuja ja kannattavia liiketoiminnan malleja.

Laakkonen toteaa, että Kaleva on työyhteisönä perinteikäs ja ylpeä menneisyydestä.

– Pitää olla ylpeä myös tulevaisuudesta. On hyvin mielenkiintoista, mistä tulevaisuuden ratkaisut löytyvät, kun yrityksessä on uutta liiketoimintaa ja hyvin perinteistä liiketoimintaa.

Laakkosen mielestä media-alalla näkyy valoa tunnelin päässä. Ala löytää koko ajan uusia keinoja pärjäämiseen. Muutoksia pitäisi Laakkosen mukaan kuitenkin tehdä nopeammin ja uhkia pitäisi katsoa mahdollisuuksina.

Laakkonen pitää töissään eteen tulevista haasteista.

– Yleensä haasteisiin liittyvät jonkin sorttiset muutokset ja ihmisten motivointi. Silloin kun tykkää tehdä töitä ihmisten kanssa ja kun tällaisessa ympäristössä tapahtuu paljon, on itselle mukavaa ja mielekästä olla töissä.

Hän uskoo, että tulevaisuudessa työelämä on yhä tärkeämmässä osassa ihmisille elämän tarkoituksen löytämisessä.

– Ei voi erottaa työminää ja vapaa-aikaminää, vaan ne lähenevät toisiaan. Silloin työtehtävän pitäisi tukea omaa hyvinvointia, ambitioita ja oman elämän tarkoitusta.

Laakkosella on vahva yleisurheilutausta. Hän kilpaili nuorena kymmenottelussa maajoukkuetasolla saakka.

Urheilutausta näkyy Laakkosessa nykyäänkin, hän tukee ja seuraa urheilua intohimoisesti. Hän myös harrastaa edelleen liikuntaa.

– Kilpailuhenkisyys tulee varmaan joka puolelta esiin. Penkkiurheilussa omien joukkueiden mukana elää, on se sitten Kärpät tai Liverpool. Ja jos harrastuksissa pelataan pisteistä, ei siinä halua hävitä. Myös työelämässä haluaa laittaa riman riittävän korkealle, että on haasteita.

Kymmenottelun nykyinen tila on hänen mielestään Suomessa huono.

– Se on lajina niin vaativa, että eivät siihen lähde kuin ne, jotka ovat oikeasti kovia urheilijoita. Meillä on liian pienet massat Suomessa sitä harrastamaan. Harrastajia pitäisi saada lisää. Se on hieno yleislaji, josta saataisiin hyviä jalkapalloilijoita ja jääkiekkoilijoita. Suomessa pitäisi tehdä lajien yhteistyötä 15-vuotiaisiin asti enemmän. Nyt erikoistutaan liian aikaisin ja lopetetaan aika aikaisin.

Laakkosen perheellä on Pyhätunturilla mökki, jossa he viettävät talvikausina aika paljon aikaa ja harrastavat aktiivisesti ulkoliikuntaa. Myös koira pitää aktiivisena. Uutena lajina Laakkonen on löytänyt esimerkiksi tenniksen.

– Ihmiset tarvitsevat paikkoja, jossa pystyvät lataamaan akkujaan. Myös johtamisessa on menty siihen, että pitää pystyä antamaan positiivista energiaa organisaatiolle. Jotta pystyt sitä antamaan, sinulla pitää olla omat patterit ladattuna.