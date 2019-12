Jopa 100 000 työntekijää aloitti lakon, Pohjois-Suomesta mukana useita isoja työnantajia – Teollisuusliiton Aalto ei niele puheita suhdanteiden heikkenemisestä

Olen lakon piirissa olevassa yrityksessä töissä, mutta en todellakaan ole lakossa. Harmitukseni oli suuri kun huomasin että niin moni jätti tulematta töihin tänään. Minun on vaikea uskoa että ylemmistä toiihenkilöistä näin moni antautuu ay-liikkeen painostukseen. Olen järkyttynyt. Fakta on se että tästä ei ole mitään muuta seurausta kuin se että työt on entistä helpompi siirtää Intiaan.