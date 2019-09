Itä-Lapin kunnat: Kemijärven biojalostamoinvestointi on alueelle elintärkeä

Niin, pitäisikö muiden suomalaisten antaa Lapille työpaikkoja ja työntekijöitä? Tai ottaa vastaan eläkeläisiä Lapista? Lapissa huoltosuhde on korkea, joten on ihan oikein, että sinne kohdennetaan verovaroja. Vastineeksi Lapista on saatu nuoria ihmisiä opiskelemaan ja työskentelemään ympäri Suomea.