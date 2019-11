Ison-Syötteen uusi huoneistohotelli avasi ovensa asiakkaille – latu hiihtokunnossa lauantaina ja rinteitä avataan viikon päästä

Ison-Syötteen laskettelurinteiden juureen noussut huoneistohotelli Kide aloitti toimintansa perjantaina 1. marraskuuta. Hotellinjohtaja Jarkko Koskenmäki kertoo, että rakentaminen sujui aikataulussa. Tulevaan talveen hotellinjohtaja suhtautuu valoisasti.

– Talvesta odotetaan hyvää. Varauksia on kivasti pohjalla, mutta vielä mahtuu. Joulu ja uusivuosi ovat selvästi suosituimpia. Pääsiäisellekin on jo varauksia. Se on selvä, että sesonkihuiput täyttyvät ensimmäisenä.

Koskenmäki arvioi, että hiihtokaudesta tulee Isolla-Syötteellä pitkä. Kyseessä on yksi Suomen runsaslumisimmista paikoista.

Ison-Syötteen aluejohtaja Jussi Kiiskilä kertoo, että Luppoveden ensilumenlatu avautuu lauantaina 2. marraskuuta. Myös rinteiden lumetus on jo käynnissä. Ensimmäiset rinteet avataan lauantaina 8. marraskuuta.

– Rinteiden määrä tarkentuu viikon aikana. Täällä on nyt noin 20 senttiä luonnonlunta.

Hotelliin mahtuu 180 henkilöä

Uudessa huoneistohotellissa on 60 kahden hengen huonetta, joista jokaiseen on mahdollista saada lisävuode. Osa huoneista on sellaisia, että ne on mahdollista yhdistää esimerkiksi siinä tapauksessa, että perhe tarvitsee yhtä huonetta isomman tilan.

–180 henkilöä pystytään majoittamaan, Koskenmäki sanoo.

Koskenmäki sanoo, että hotelliin on tehty uudenlaisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat aktiivisen lomailun. Asiakkailla on käytössään tilat, joissa voi talvella säilöä suksia ja kesällä maastopyöriä.

Hotellin yhteydessä toimii myös Tuba-ravintola, joka avautui myös perjantaina.

Pudasjärven kaupunki on rakennuttanut Kide-hotellin viereen LumiAreena-monitoimitalon. Se avautuu asiakkaille suunnitelmien mukaan marras-joulukuun vaihteessa. Sen yhteyteen tulee myös huoneistohotellin asiakkaiden käyttöön tarkoitettu kuntosali.