HS: Suomen verottaja tutkii uutta massiivista tietovuotoa Mansaaren veroparatiisista

Tässä on epäreilua ainoastaan se, että meidän tavallisten tallaajien rahat eivät ole näissä veroparatiiseissa. Se on tuon törkeän riistoverotusksen syytä, että on ylipäätään käsite "veroparatiisi". Hyvän tähden mikä on tuo sosialistinen ideologia, että meidän ihmisten tulee maksaa jopa yli 40% kokonaisveroastetta? Aletaan lähestyä jo maagista rajaa jossa kaikesta mitä teemme, menee puolet eliitille. Ensin verotetaan palkka edestä ja takaa. Sen jälkeen maksetaan lähes pelkkää veroa polttoainemittarilla ja kotona sähkötöpselistä. Käyppä vielä kaupan kautta, niin taas läsäyttävät alvit päälle.

Jos jotain, niin meidän kaikkien rahat tulee olla veroparatiisissa ja tuon paratiisin nimi voi aivan hyvin olla Suomi. Saataisiin viimeinkin niitä töitä tänne kun maailmalta virtaisi yrityksiä suomalaiseen veroparatiisiin. Meidän on jo viimein jätettävä tämä äärisosialismi ja verot ja annettava ihmisten elää ja olla vapaasti.