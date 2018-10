Näin käy kun kansalta leikataan ostovoima. Näitä on tulossa lisää ja paljon.

Asumitukimenot suomessa rajussa kasvussa. Asumistukimenot on reilussa 10 vuodessa kasvanut yli 1000 miljoonalla Eurolla. Joka vuosi kasvaa noin 10-15% leikkauksista huolimatta..

Euro menestystarina vaila vertaa...noo...ehkä veronkiertäjille...

Suomi on konkassa ja hallitus valehtelee kansalle päin naamaa.